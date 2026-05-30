Copa Espírito Santo Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
09:45 PM
Serra Talhada vs Porto Vitória
Copa Espírito Santo
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Sport Brasil ES vs Rio Branco-VN
Copa Espírito Santo
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Vilavelhense vs Vitória ES
Copa Espírito Santo
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Audax São Mateus vs Rio Branco ES
Copa Espírito Santo
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Rio Branco ES vs Serra Talhada
Copa Espírito Santo
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Vitória ES vs Rio Branco-VN
Copa Espírito Santo
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Porto Vitória vs Sport Brasil ES
Copa Espírito Santo
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Vilavelhense vs Audax São Mateus
Copa Espírito Santo
No info
Copa Espírito Santo Team List
Vitória ES
Porto Vitória
Rio Branco-VN
Sport Brasil ES
Rio Branco ES
Vilavelhense
Serra Talhada
Audax São Mateus