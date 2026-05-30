Copa Espírito Santo Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

09:45 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

Vilavelhense vs Vitória ES

Copa Espírito Santo

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

Rio Branco ES vs Serra Talhada

Copa Espírito Santo

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

Vitória ES vs Rio Branco-VN

Copa Espírito Santo

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Copa Espírito Santo Team List

image

Vitória ES

image

Porto Vitória

image

Rio Branco-VN

image

Sport Brasil ES

image

Rio Branco ES

image

Vilavelhense

image

Serra Talhada

image

Audax São Mateus