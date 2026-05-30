Copa Gaúcha Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 04, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 10, 2026

06:00 PM

No info

Jun 10, 2026

10:00 PM

Pelotas

Jun 10, 2026

11:00 PM

No info

Jun 14, 2026

06:00 PM

No info

Jun 17, 2026

06:00 PM

No info

Jun 17, 2026

06:00 PM

No info

Jun 17, 2026

06:00 PM

No info

Jun 17, 2026

06:00 PM

No info

Copa Gaúcha Team List

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Brasil DE Pelotas

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Bagé

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Santa Cruz RS

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Gramadense

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Brasil Farroupilha

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Farroupilha

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Guarany de Bagé

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Monsoon