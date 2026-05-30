Copa Gaúcha Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
06:00 PM
Gramadense vs Brasil Farroupilha
Copa Gaúcha
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Santa Cruz RS vs Monsoon
Copa Gaúcha
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Farroupilha vs Guarany de Bagé
Copa Gaúcha
No info
Jun 04, 2026
06:00 PM
Bagé vs Brasil DE Pelotas
Copa Gaúcha
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Monsoon vs Santa Cruz RS
Copa Gaúcha
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Brasil Farroupilha vs Gramadense
Copa Gaúcha
No info
Jun 10, 2026
06:00 PM
Gramadense vs Monsoon
Copa Gaúcha
No info
Jun 10, 2026
10:00 PM
Brasil DE Pelotas vs Farroupilha
Copa Gaúcha
Pelotas
Jun 10, 2026
11:00 PM
Bagé vs Guarany de Bagé
Copa Gaúcha
No info
Jun 14, 2026
06:00 PM
Brasil Farroupilha vs Santa Cruz RS
Copa Gaúcha
No info
Jun 17, 2026
06:00 PM
Farroupilha vs Bagé
Copa Gaúcha
No info
Jun 17, 2026
06:00 PM
Guarany de Bagé vs Brasil DE Pelotas
Copa Gaúcha
No info
Jun 17, 2026
06:00 PM
Monsoon vs Brasil Farroupilha
Copa Gaúcha
No info
Jun 17, 2026
06:00 PM
Santa Cruz RS vs Gramadense
Copa Gaúcha
No info
Copa Gaúcha Team List
Brasil DE Pelotas
Bagé
Santa Cruz RS
Gramadense
Brasil Farroupilha
Farroupilha
Guarany de Bagé
Monsoon