Copa Paulista Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 19, 2026

06:00 PM

No info

Jul 19, 2026

07:00 PM

No info

Jul 19, 2026

07:00 PM

No info

Jul 19, 2026

07:00 PM

No info

Jul 19, 2026

07:00 PM

Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo

Jul 19, 2026

07:00 PM

Oeste vs Juventus

Copa Paulista

No info

Jul 19, 2026

07:00 PM

No info

Jul 19, 2026

07:00 PM

No info

Jul 26, 2026

06:00 PM

Estadio Rua Javari, Sao Paulo

Jul 26, 2026

07:00 PM

Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente

Jul 26, 2026

07:00 PM

Linense vs Marília

Copa Paulista

No info

Jul 26, 2026

07:00 PM

Estadio Alfredo de Castilho, Bauru

Jul 26, 2026

07:00 PM

Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba

Jul 26, 2026

07:00 PM

Indaiatuba

Jul 26, 2026

07:00 PM

No info

Jul 26, 2026

07:00 PM

Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos

Aug 02, 2026

06:00 PM

Estadio Rua Javari, Sao Paulo

Aug 02, 2026

06:00 PM

No info

Aug 02, 2026

07:00 PM

No info

Aug 02, 2026

07:00 PM

No info

Aug 02, 2026

07:00 PM

Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente

Aug 02, 2026

07:00 PM

Paulista vs Oeste

Copa Paulista

No info

Aug 02, 2026

07:00 PM

Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba

Aug 02, 2026

07:00 PM

No info

Aug 09, 2026

07:00 PM

No info

Aug 09, 2026

07:00 PM

No info

Aug 09, 2026

07:00 PM

Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo

Aug 09, 2026

07:00 PM

Estadio Alfredo de Castilho, Bauru

Aug 09, 2026

07:00 PM

Oeste vs Paulista

Copa Paulista

No info

Aug 09, 2026

07:00 PM

Indaiatuba

Aug 09, 2026

07:00 PM

Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos

Aug 09, 2026

07:00 PM

No info

Aug 16, 2026

06:00 PM

No info

Aug 16, 2026

07:00 PM

No info

Aug 16, 2026

07:00 PM

No info

Aug 16, 2026

07:00 PM

No info

Aug 16, 2026

07:00 PM

Marília vs Linense

Copa Paulista

Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo

Aug 16, 2026

07:00 PM

No info

Aug 16, 2026

07:00 PM

No info

Aug 16, 2026

07:00 PM

No info

Aug 22, 2026

06:00 PM

Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente

Aug 22, 2026

06:00 PM

Juventus vs Oeste

Copa Paulista

Estadio Rua Javari, Sao Paulo

Aug 22, 2026

06:00 PM

No info

Aug 22, 2026

06:00 PM

Estadio Alfredo de Castilho, Bauru

Aug 22, 2026

06:00 PM

Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba

Aug 22, 2026

06:00 PM

Indaiatuba

Aug 22, 2026

06:00 PM

No info

Aug 22, 2026

06:00 PM

Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos