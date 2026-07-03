Copa Paulista Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 19, 2026
06:00 PM
São Caetano vs São José EC
Copa Paulista
No info
Jul 19, 2026
07:00 PM
Bandeirante SP vs Linense
Copa Paulista
No info
Jul 19, 2026
07:00 PM
Comercial vs Noroeste
Copa Paulista
No info
Jul 19, 2026
07:00 PM
EC São Bernardo vs Santo André
Copa Paulista
No info
Jul 19, 2026
07:00 PM
Marília vs Grêmio Prudente
Copa Paulista
Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo
Jul 19, 2026
07:00 PM
Oeste vs Juventus
Copa Paulista
No info
Jul 19, 2026
07:00 PM
Paulista vs Primavera SP
Copa Paulista
No info
Jul 19, 2026
07:00 PM
União São João vs XV de Piracicaba
Copa Paulista
No info
Jul 26, 2026
06:00 PM
Juventus vs Paulista
Copa Paulista
Estadio Rua Javari, Sao Paulo
Jul 26, 2026
07:00 PM
Grêmio Prudente vs Bandeirante SP
Copa Paulista
Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente
Jul 26, 2026
07:00 PM
Linense vs Marília
Copa Paulista
No info
Jul 26, 2026
07:00 PM
Noroeste vs União São João
Copa Paulista
Estadio Alfredo de Castilho, Bauru
Jul 26, 2026
07:00 PM
XV de Piracicaba vs Comercial
Copa Paulista
Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba
Jul 26, 2026
07:00 PM
Primavera SP vs Oeste
Copa Paulista
Indaiatuba
Jul 26, 2026
07:00 PM
Santo André vs São Caetano
Copa Paulista
No info
Jul 26, 2026
07:00 PM
São José EC vs EC São Bernardo
Copa Paulista
Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos
Aug 02, 2026
06:00 PM
Juventus vs Primavera SP
Copa Paulista
Estadio Rua Javari, Sao Paulo
Aug 02, 2026
06:00 PM
São Caetano vs EC São Bernardo
Copa Paulista
No info
Aug 02, 2026
07:00 PM
Bandeirante SP vs Marília
Copa Paulista
No info
Aug 02, 2026
07:00 PM
Comercial vs União São João
Copa Paulista
No info
Aug 02, 2026
07:00 PM
Grêmio Prudente vs Linense
Copa Paulista
Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente
Aug 02, 2026
07:00 PM
Paulista vs Oeste
Copa Paulista
No info
Aug 02, 2026
07:00 PM
XV de Piracicaba vs Noroeste
Copa Paulista
Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba
Aug 02, 2026
07:00 PM
Santo André vs São José EC
Copa Paulista
No info
Aug 09, 2026
07:00 PM
EC São Bernardo vs São Caetano
Copa Paulista
No info
Aug 09, 2026
07:00 PM
Linense vs Grêmio Prudente
Copa Paulista
No info
Aug 09, 2026
07:00 PM
Marília vs Bandeirante SP
Copa Paulista
Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo
Aug 09, 2026
07:00 PM
Noroeste vs XV de Piracicaba
Copa Paulista
Estadio Alfredo de Castilho, Bauru
Aug 09, 2026
07:00 PM
Oeste vs Paulista
Copa Paulista
No info
Aug 09, 2026
07:00 PM
Primavera SP vs Juventus
Copa Paulista
Indaiatuba
Aug 09, 2026
07:00 PM
São José EC vs Santo André
Copa Paulista
Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos
Aug 09, 2026
07:00 PM
União São João vs Comercial
Copa Paulista
No info
Aug 16, 2026
06:00 PM
São Caetano vs Santo André
Copa Paulista
No info
Aug 16, 2026
07:00 PM
Bandeirante SP vs Grêmio Prudente
Copa Paulista
No info
Aug 16, 2026
07:00 PM
Comercial vs XV de Piracicaba
Copa Paulista
No info
Aug 16, 2026
07:00 PM
EC São Bernardo vs São José EC
Copa Paulista
No info
Aug 16, 2026
07:00 PM
Marília vs Linense
Copa Paulista
Estadio Bento de Abreu, Sao Paulo
Aug 16, 2026
07:00 PM
Oeste vs Primavera SP
Copa Paulista
No info
Aug 16, 2026
07:00 PM
Paulista vs Juventus
Copa Paulista
No info
Aug 16, 2026
07:00 PM
União São João vs Noroeste
Copa Paulista
No info
Aug 22, 2026
06:00 PM
Grêmio Prudente vs Marília
Copa Paulista
Estadio Paulo Constantino, Presidente Prudente
Aug 22, 2026
06:00 PM
Juventus vs Oeste
Copa Paulista
Estadio Rua Javari, Sao Paulo
Aug 22, 2026
06:00 PM
Linense vs Bandeirante SP
Copa Paulista
No info
Aug 22, 2026
06:00 PM
Noroeste vs Comercial
Copa Paulista
Estadio Alfredo de Castilho, Bauru
Aug 22, 2026
06:00 PM
XV de Piracicaba vs União São João
Copa Paulista
Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba
Aug 22, 2026
06:00 PM
Primavera SP vs Paulista
Copa Paulista
Indaiatuba
Aug 22, 2026
06:00 PM
Santo André vs EC São Bernardo
Copa Paulista
No info
Aug 22, 2026
06:00 PM
São José EC vs São Caetano
Copa Paulista
Estadio Martins Pereira, Sao Jose dos Campos