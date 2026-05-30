Maranhense - 2 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
01:30 PM
Americano Bacabal vs Expressinho
Maranhense - 2
No info
May 30, 2026
02:00 PM
São José MA vs Araioses
Maranhense - 2
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Timon MA vs Balsas
Maranhense - 2
No info
May 30, 2026
07:00 PM
Pinheiro vs Lago Verde
Maranhense - 2
No info
Jun 03, 2026
01:30 PM
Sao Luis vs Tupan
Maranhense - 2
No info
Jun 06, 2026
02:00 PM
Cordino vs Timon MA
Maranhense - 2
No info
Jun 06, 2026
02:00 PM
Viana vs Pinheiro
Maranhense - 2
No info
Jun 10, 2026
01:30 PM
Tupan vs São José MA
Maranhense - 2
No info
Jun 10, 2026
01:30 PM
Araioses vs Americano Bacabal
Maranhense - 2
No info
Jun 11, 2026
01:30 PM
Expressinho vs Sao Luis
Maranhense - 2
No info
Jun 13, 2026
04:00 PM
Balsas vs Cordino
Maranhense - 2
No info
Jun 14, 2026
02:00 PM
Lago Verde vs Viana
Maranhense - 2
No info
Jun 17, 2026
01:30 PM
Tupan vs Expressinho
Maranhense - 2
No info
Jun 17, 2026
01:30 PM
Sao Luis vs Araioses
Maranhense - 2
No info
Jun 18, 2026
01:30 PM
Americano Bacabal vs São José MA
Maranhense - 2
No info
Jun 20, 2026
04:00 PM
Balsas vs Timon MA
Maranhense - 2
No info
Jun 21, 2026
02:00 PM
Lago Verde vs Pinheiro
Maranhense - 2
No info
Jun 24, 2026
01:30 PM
Americano Bacabal vs Tupan
Maranhense - 2
No info
Jun 24, 2026
01:30 PM
São José MA vs Sao Luis
Maranhense - 2
No info
Jun 25, 2026
01:30 PM
Araioses vs Expressinho
Maranhense - 2
No info
Jun 27, 2026
01:30 PM
Timon MA vs Cordino
Maranhense - 2
No info
Jun 28, 2026
02:00 PM
Pinheiro vs Viana
Maranhense - 2
No info
Jul 01, 2026
01:30 PM
Sao Luis vs Americano Bacabal
Maranhense - 2
No info
Jul 01, 2026
01:30 PM
Tupan vs Araioses
Maranhense - 2
No info
Jul 02, 2026
01:30 PM
Expressinho vs São José MA
Maranhense - 2
No info
Jul 04, 2026
02:00 PM
Cordino vs Balsas
Maranhense - 2
No info
Jul 04, 2026
02:00 PM
Viana vs Lago Verde
Maranhense - 2
No info