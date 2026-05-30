Mineiro U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
01:00 PM
Cruzeiro U20 vs Villa Real U20
Mineiro U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Betim U20 vs América Mineiro U20
Mineiro U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Inter de Minas U20 vs Social U20
Mineiro U20
No info
May 30, 2026
06:00 PM
No info
Jun 01, 2026
06:00 PM
Athletic Club MG U20 vs Atlético Mineiro U20
Mineiro U20
No info
Jun 05, 2026
06:00 PM
Coimbra U20 vs Minas Boca U20
Mineiro U20
No info
Jun 06, 2026
01:00 PM
Athletic Club MG U20 vs Itabirito U20
Mineiro U20
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
América Mineiro U20 vs Inter de Minas U20
Mineiro U20
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Villa Real U20 vs Nacional de Muriae U20
Mineiro U20
No info
Jun 07, 2026
12:00 PM
Social U20 vs Boston City U20
Mineiro U20
No info
Jun 07, 2026
12:00 PM
Uberabinha U20 vs Cruzeiro U20
Mineiro U20
No info
Jun 07, 2026
01:00 PM
Sao Joao del Rei U20 vs Betim U20
Mineiro U20
No info
Jun 12, 2026
01:00 PM
Itabirito U20 vs Nacional de Muriae U20
Mineiro U20
No info
Jun 12, 2026
01:00 PM
Atlético Mineiro U20 vs Uberabinha U20
Mineiro U20
No info
Jun 13, 2026
01:00 PM
Minas Boca U20 vs Sao Joao del Rei U20
Mineiro U20
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Inter de Minas U20 vs Coimbra U20
Mineiro U20
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Betim U20 vs Social U20
Mineiro U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Boston City U20 vs América Mineiro U20
Mineiro U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Coimbra U20 vs Atlético Mineiro U20
Mineiro U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Cruzeiro U20 vs Athletic Club MG U20
Mineiro U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Nacional de Muriae U20 vs Minas Boca U20
Mineiro U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Sao Joao del Rei U20 vs Inter de Minas U20
Mineiro U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Social U20 vs Villa Real U20
Mineiro U20
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Uberabinha U20 vs Betim U20
Mineiro U20
No info
Mineiro U20 Team List
Cruzeiro U20
Athletic Club MG U20
Atlético Mineiro U20
Itabirito U20
América Mineiro U20
Inter de Minas U20
Betim U20
Coimbra U20
Minas Boca U20
Boston City U20
Social U20
Villa Real U20
Nacional de Muriae U20
Sao Joao del Rei U20
Uberabinha U20