Mineiro U20 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

01:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

Jun 01, 2026

06:00 PM

No info

Jun 05, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

01:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

12:00 PM

No info

Jun 07, 2026

12:00 PM

No info

Jun 07, 2026

01:00 PM

No info

Jun 12, 2026

01:00 PM

No info

Jun 12, 2026

01:00 PM

No info

Jun 13, 2026

01:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

No info

Mineiro U20 Team List

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Cruzeiro U20

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Athletic Club MG U20

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Atlético Mineiro U20

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Itabirito U20

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América Mineiro U20

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Inter de Minas U20

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Betim U20

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Coimbra U20

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Minas Boca U20

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Boston City U20

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Social U20

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Villa Real U20

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Nacional de Muriae U20

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Sao Joao del Rei U20

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Uberabinha U20