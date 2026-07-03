Paranaense - 3 Schedule 2026
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Paranaense - 3 Team List
Prudentópolis
Araucária
Verê
Rolândia
Cambé
União PR
Grêmio Maringá
Oeste Brasil
Iraty
Campo Mourão
Apucarana
Portuguesa Londrinense
Hope Internacional
Paranaense - 3 Stadiums
Estádio Municipal Newton Agibert
Prudentópolis, Paraná, Brazil
Estádio Municipal Jacy Scaff
Londrina, Paraná, Brazil
Estádio Municipal 14 de Dezembro
Toledo, Paraná, Brazil
Estádio Atílio Gionédis
Campo Largo, Paraná, Brazil
Estádio José Garbelini
Cambé, Paraná, Brazil
Estádio Anilado
Francisco Beltrão, Paraná, Brazil
Estádio Regional Willie Davids
Maringá, Paraná, Brazil
Estádio Coronel Emílio Gomes
Irati, Paraná, Brazil