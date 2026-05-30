Paulista Série B Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
06:00 PM
Maua vs Mauaense
Paulista Série B
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Independente SP vs Mogi Mirim
Paulista Série B
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Tupa vs Assisense
Paulista Série B
No info
May 30, 2026
06:00 PM
America SP vs Riopretano
Paulista Série B
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Sao Carlos vs Grêmio Catanduvense
Paulista Série B
No info
May 30, 2026
06:00 PM
Votoraty vs Sporting Paulinense
Paulista Série B
No info
May 31, 2026
01:00 PM
Santacruzense vs Matonense
Paulista Série B
No info
May 31, 2026
01:00 PM
Uniao Mogi vs Manthiqueira
Paulista Série B
No info
May 31, 2026
01:00 PM
Itaquá Athletico Clube vs Barcelona EC
Paulista Série B
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Guarulhos vs Flamengo SP
Paulista Série B
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Paulínia FU vs Gremio Osasco Audax
Paulista Série B
No info
Jun 05, 2026
06:00 PM
Guarulhos vs Paulínia FU
Paulista Série B
No info
Jun 05, 2026
11:00 PM
Assisense vs Santa Fé FC
Paulista Série B
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
America SP vs Tupa
Paulista Série B
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Maua vs Uniao Mogi
Paulista Série B
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Barcelona EC vs Mauaense
Paulista Série B
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Manthiqueira vs Itaquá Athletico Clube
Paulista Série B
No info
Jun 07, 2026
01:00 PM
Matonense vs Sao Carlos
Paulista Série B
No info
Jun 07, 2026
01:00 PM
Independente SP vs Santacruzense
Paulista Série B
No info
Jun 07, 2026
01:00 PM
Grêmio Catanduvense vs Mogi Mirim
Paulista Série B
No info
Jun 07, 2026
01:00 PM
Gremio Osasco Audax vs Votoraty
Paulista Série B
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
José Bonifácio vs Riopretano
Paulista Série B
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Sporting Paulinense vs Flamengo SP
Paulista Série B
No info
Jun 12, 2026
10:00 PM
Santa Fé FC vs America SP
Paulista Série B
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Sao Carlos vs Independente SP
Paulista Série B
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Mogi Mirim vs Santacruzense
Paulista Série B
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Mauaense vs Uniao Mogi
Paulista Série B
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Barcelona EC vs Manthiqueira
Paulista Série B
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Flamengo SP vs Paulínia FU
Paulista Série B
No info
Jun 13, 2026
06:00 PM
Votoraty vs Guarulhos
Paulista Série B
No info
Jun 14, 2026
01:00 PM
Riopretano vs Tupa
Paulista Série B
No info
Jun 14, 2026
01:00 PM
Grêmio Catanduvense vs Matonense
Paulista Série B
No info
Jun 14, 2026
01:00 PM
Itaquá Athletico Clube vs Maua
Paulista Série B
No info
Jun 14, 2026
06:00 PM
José Bonifácio vs Assisense
Paulista Série B
No info
Jun 14, 2026
06:00 PM
Sporting Paulinense vs Gremio Osasco Audax
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Matonense vs Mogi Mirim
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Santacruzense vs Sao Carlos
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Gremio Osasco Audax vs Flamengo SP
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Maua vs Barcelona EC
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Manthiqueira vs Mauaense
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
America SP vs José Bonifácio
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Tupa vs Santa Fé FC
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Assisense vs Riopretano
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Independente SP vs Grêmio Catanduvense
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Guarulhos vs Sporting Paulinense
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Paulínia FU vs Votoraty
Paulista Série B
No info
Jun 20, 2026
06:00 PM
Uniao Mogi vs Itaquá Athletico Clube
Paulista Série B
No info
Paulista Série B Team List
Independente SP
Matonense
Flamengo SP
Itaquá Athletico Clube
Tupa
America SP
José Bonifácio
Maua
Mauaense
Santacruzense
Uniao Mogi
Gremio Osasco Audax
Guarulhos
Assisense
Manthiqueira
Riopretano
Sao Carlos
Mogi Mirim
Sporting Paulinense
Votoraty
Barcelona EC
Paulínia FU
Grêmio Catanduvense
Santa Fé FC