Paulista Série B Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

06:00 PM

Maua vs Mauaense

Paulista Série B

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

Tupa vs Assisense

Paulista Série B

No info

May 30, 2026

06:00 PM

America SP vs Riopretano

Paulista Série B

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 30, 2026

06:00 PM

No info

May 31, 2026

01:00 PM

No info

May 31, 2026

01:00 PM

No info

May 31, 2026

01:00 PM

No info

May 31, 2026

06:00 PM

Guarulhos vs Flamengo SP

Paulista Série B

No info

May 31, 2026

06:00 PM

No info

Jun 05, 2026

06:00 PM

Guarulhos vs Paulínia FU

Paulista Série B

No info

Jun 05, 2026

11:00 PM

Assisense vs Santa Fé FC

Paulista Série B

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

America SP vs Tupa

Paulista Série B

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

Maua vs Uniao Mogi

Paulista Série B

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

Barcelona EC vs Mauaense

Paulista Série B

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

01:00 PM

Matonense vs Sao Carlos

Paulista Série B

No info

Jun 07, 2026

01:00 PM

No info

Jun 07, 2026

01:00 PM

No info

Jun 07, 2026

01:00 PM

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 07, 2026

06:00 PM

No info

Jun 12, 2026

10:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

Mauaense vs Uniao Mogi

Paulista Série B

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:00 PM

Votoraty vs Guarulhos

Paulista Série B

No info

Jun 14, 2026

01:00 PM

Riopretano vs Tupa

Paulista Série B

No info

Jun 14, 2026

01:00 PM

No info

Jun 14, 2026

01:00 PM

No info

Jun 14, 2026

06:00 PM

No info

Jun 14, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

Matonense vs Mogi Mirim

Paulista Série B

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

Maua vs Barcelona EC

Paulista Série B

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

Manthiqueira vs Mauaense

Paulista Série B

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

Tupa vs Santa Fé FC

Paulista Série B

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

Assisense vs Riopretano

Paulista Série B

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

Paulínia FU vs Votoraty

Paulista Série B

No info

Jun 20, 2026

06:00 PM

No info

Paulista Série B Team List

image

Independente SP

image

Matonense

image

Flamengo SP

image

Itaquá Athletico Clube

image

Tupa

image

America SP

image

José Bonifácio

image

Maua

image

Mauaense

image

Santacruzense

image

Uniao Mogi

image

Gremio Osasco Audax

image

Guarulhos

image

Assisense

image

Manthiqueira

image

Riopretano

image

Sao Carlos

image

Mogi Mirim

image

Sporting Paulinense

image

Votoraty

image

Barcelona EC

image

Paulínia FU

image

Grêmio Catanduvense

image

Santa Fé FC