Serie A Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
07:00 PM
Ligga Arena, Curitiba
May 30, 2026
07:00 PM
Flamengo vs Coritiba
Serie A
Rio de Janeiro
May 30, 2026
08:30 PM
Bahia vs Botafogo
Serie A
Arena Fonte Nova, Salvador
May 30, 2026
08:30 PM
Gremio vs Corinthians
Serie A
Porto Alegre
May 30, 2026
11:00 PM
Santos vs Vitoria
Serie A
Estadio Urbano Caldeira, Santos
May 31, 2026
02:00 PM
No info
May 31, 2026
07:00 PM
Palmeiras vs Chapecoense-sc
Serie A
Allianz Parque, Sao Paulo
May 31, 2026
07:00 PM
Vasco DA Gama vs Atletico-MG
Serie A
Rio de Janeiro
May 31, 2026
11:30 PM
Cruzeiro vs Fluminense
Serie A
Belo Horizonte
May 31, 2026
11:30 PM
remo vs Sao Paulo
Serie A
Estadio Evandro Almeida, Belem
Jul 22, 2026
08:00 PM
Atletico-MG vs Bahia
Serie A
MRV Arena, Belo Horizonte
Jul 22, 2026
08:00 PM
Botafogo vs Santos
Serie A
Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
Jul 22, 2026
08:00 PM
Chapecoense-sc vs Flamengo
Serie A
No info
Jul 22, 2026
08:00 PM
Corinthians vs remo
Serie A
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
Jul 22, 2026
08:00 PM
Coritiba vs Palmeiras
Serie A
Curitiba
Jul 22, 2026
08:00 PM
Fluminense vs RB Bragantino
Serie A
Rio de Janeiro
Jul 22, 2026
08:00 PM
Internacional vs Cruzeiro
Serie A
Porto Alegre
Jul 22, 2026
08:00 PM
Mirassol vs Gremio
Serie A
Mirassol
Jul 22, 2026
08:00 PM
Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo
Jul 22, 2026
08:00 PM
Vitoria vs Vasco DA Gama
Serie A
Barradao, Salvador
Jul 26, 2026
08:00 PM
Arena da Baixada, Curitiba
Jul 26, 2026
08:00 PM
Bahia vs Corinthians
Serie A
Arena Fonte Nova, Salvador
Jul 26, 2026
08:00 PM
RB Bragantino vs Coritiba
Serie A
No info
Jul 26, 2026
08:00 PM
Cruzeiro vs Botafogo
Serie A
Belo Horizonte
Jul 26, 2026
08:00 PM
Flamengo vs Sao Paulo
Serie A
Rio de Janeiro
Jul 26, 2026
08:00 PM
Gremio vs Fluminense
Serie A
Porto Alegre
Jul 26, 2026
08:00 PM
Palmeiras vs Atletico-MG
Serie A
Allianz Parque, Sao Paulo
Jul 26, 2026
08:00 PM
remo vs Vitoria
Serie A
Estadio Evandro Almeida, Belem
Jul 26, 2026
08:00 PM
Santos vs Chapecoense-sc
Serie A
Estadio Urbano Caldeira, Santos
Jul 26, 2026
08:00 PM
Vasco DA Gama vs Mirassol
Serie A
Rio de Janeiro
Jul 29, 2026
08:00 PM
Atletico-MG vs RB Bragantino
Serie A
MRV Arena, Belo Horizonte
Jul 29, 2026
08:00 PM
Botafogo vs Gremio
Serie A
Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
Jul 29, 2026
08:00 PM
No info
Jul 29, 2026
08:00 PM
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
Jul 29, 2026
08:00 PM
Coritiba vs Cruzeiro
Serie A
Curitiba
Jul 29, 2026
08:00 PM
Fluminense vs Bahia
Serie A
Rio de Janeiro
Jul 29, 2026
08:00 PM
Internacional vs Flamengo
Serie A
Porto Alegre
Jul 29, 2026
08:00 PM
Mirassol vs remo
Serie A
Mirassol
Jul 29, 2026
08:00 PM
Sao Paulo vs Santos
Serie A
Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo
Jul 29, 2026
08:00 PM
Vitoria vs Palmeiras
Serie A
Barradao, Salvador
Aug 09, 2026
08:00 PM
Bahia vs Vasco DA Gama
Serie A
Arena Fonte Nova, Salvador
Aug 09, 2026
08:00 PM
Botafogo vs Fluminense
Serie A
Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
Aug 09, 2026
08:00 PM
RB Bragantino vs Corinthians
Serie A
No info
Aug 09, 2026
08:00 PM
Coritiba vs Chapecoense-sc
Serie A
Curitiba
Aug 09, 2026
08:00 PM
Cruzeiro vs Mirassol
Serie A
Belo Horizonte
Aug 09, 2026
08:00 PM
Flamengo vs Vitoria
Serie A
Rio de Janeiro
Aug 09, 2026
08:00 PM
Gremio vs Sao Paulo
Serie A
Porto Alegre
Aug 09, 2026
08:00 PM
Palmeiras vs Internacional
Serie A
Allianz Parque, Sao Paulo
Aug 09, 2026
08:00 PM
remo vs Atletico-MG
Serie A
Estadio Evandro Almeida, Belem
Aug 09, 2026
08:00 PM
Estadio Urbano Caldeira, Santos
Aug 16, 2026
08:00 PM
Arena da Baixada, Curitiba
Aug 16, 2026
08:00 PM
Atletico-MG vs Gremio
Serie A
MRV Arena, Belo Horizonte
Aug 16, 2026
08:00 PM
Chapecoense-sc vs Bahia
Serie A
No info
Aug 16, 2026
08:00 PM
Corinthians vs Cruzeiro
Serie A
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
Aug 16, 2026
08:00 PM
Fluminense vs Palmeiras
Serie A
Rio de Janeiro
Aug 16, 2026
08:00 PM
Internacional vs remo
Serie A
Porto Alegre
Aug 16, 2026
08:00 PM
Mirassol vs Flamengo
Serie A
Mirassol
Aug 16, 2026
08:00 PM
Sao Paulo vs Coritiba
Serie A
Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo
Aug 16, 2026
08:00 PM
Vasco DA Gama vs Santos
Serie A
Rio de Janeiro
Aug 16, 2026
08:00 PM
Vitoria vs Botafogo
Serie A
Barradao, Salvador
Serie A Team List
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Atletico Paranaense
RB Bragantino
Coritiba
Sao Paulo
Botafogo
Cruzeiro
Atletico-MG
Bahia
Corinthians
Gremio
Vasco DA Gama
Vitoria
Internacional
Mirassol
Santos
remo
Chapecoense-sc
Serie A Stadiums
Estádio Nilton Santos
Rio de Janeiro, Brazil