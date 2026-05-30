Serie A Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

07:00 PM

Ligga Arena, Curitiba

May 30, 2026

07:00 PM

Rio de Janeiro

May 30, 2026

08:30 PM

Arena Fonte Nova, Salvador

May 30, 2026

08:30 PM

Porto Alegre

May 30, 2026

11:00 PM

Estadio Urbano Caldeira, Santos

May 31, 2026

02:00 PM

No info

May 31, 2026

07:00 PM

Allianz Parque, Sao Paulo

May 31, 2026

07:00 PM

Rio de Janeiro

May 31, 2026

11:30 PM

Belo Horizonte

May 31, 2026

11:30 PM

Estadio Evandro Almeida, Belem

Jul 22, 2026

08:00 PM

MRV Arena, Belo Horizonte

Jul 22, 2026

08:00 PM

Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

Jul 22, 2026

08:00 PM

No info

Jul 22, 2026

08:00 PM

Neo Quimica Arena, Sao Paulo

Jul 22, 2026

08:00 PM

Curitiba

Jul 22, 2026

08:00 PM

Rio de Janeiro

Jul 22, 2026

08:00 PM

Porto Alegre

Jul 22, 2026

08:00 PM

Mirassol

Jul 22, 2026

08:00 PM

Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo

Jul 22, 2026

08:00 PM

Barradao, Salvador

Jul 26, 2026

08:00 PM

Arena da Baixada, Curitiba

Jul 26, 2026

08:00 PM

Arena Fonte Nova, Salvador

Jul 26, 2026

08:00 PM

No info

Jul 26, 2026

08:00 PM

Belo Horizonte

Jul 26, 2026

08:00 PM

Rio de Janeiro

Jul 26, 2026

08:00 PM

Porto Alegre

Jul 26, 2026

08:00 PM

Allianz Parque, Sao Paulo

Jul 26, 2026

08:00 PM

Estadio Evandro Almeida, Belem

Jul 26, 2026

08:00 PM

Estadio Urbano Caldeira, Santos

Jul 26, 2026

08:00 PM

Rio de Janeiro

Jul 29, 2026

08:00 PM

MRV Arena, Belo Horizonte

Jul 29, 2026

08:00 PM

Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

Jul 29, 2026

08:00 PM

No info

Jul 29, 2026

08:00 PM

Neo Quimica Arena, Sao Paulo

Jul 29, 2026

08:00 PM

Curitiba

Jul 29, 2026

08:00 PM

Rio de Janeiro

Jul 29, 2026

08:00 PM

Porto Alegre

Jul 29, 2026

08:00 PM

Mirassol

Jul 29, 2026

08:00 PM

Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo

Jul 29, 2026

08:00 PM

Barradao, Salvador

Aug 09, 2026

08:00 PM

Arena Fonte Nova, Salvador

Aug 09, 2026

08:00 PM

Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

Aug 09, 2026

08:00 PM

No info

Aug 09, 2026

08:00 PM

Curitiba

Aug 09, 2026

08:00 PM

Belo Horizonte

Aug 09, 2026

08:00 PM

Rio de Janeiro

Aug 09, 2026

08:00 PM

Porto Alegre

Aug 09, 2026

08:00 PM

Allianz Parque, Sao Paulo

Aug 09, 2026

08:00 PM

Estadio Evandro Almeida, Belem

Aug 09, 2026

08:00 PM

Estadio Urbano Caldeira, Santos

Aug 16, 2026

08:00 PM

Arena da Baixada, Curitiba

Aug 16, 2026

08:00 PM

MRV Arena, Belo Horizonte

Aug 16, 2026

08:00 PM

No info

Aug 16, 2026

08:00 PM

Neo Quimica Arena, Sao Paulo

Aug 16, 2026

08:00 PM

Rio de Janeiro

Aug 16, 2026

08:00 PM

Porto Alegre

Aug 16, 2026

08:00 PM

Mirassol

Aug 16, 2026

08:00 PM

Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo

Aug 16, 2026

08:00 PM

Rio de Janeiro

Aug 16, 2026

08:00 PM

Barradao, Salvador

Serie A Team List

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Palmeiras

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Flamengo

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Fluminense

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Atletico Paranaense

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RB Bragantino

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Coritiba

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Sao Paulo

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Botafogo

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Cruzeiro

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Atletico-MG

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Bahia

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Corinthians

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Gremio

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Vasco DA Gama

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Vitoria

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Internacional

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Mirassol

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Santos

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remo

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Chapecoense-sc

Serie A Stadiums

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Estádio Nilton Santos

Rio de Janeiro, Brazil