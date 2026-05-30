Serie C Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

08:00 PM

Horizonte

May 30, 2026

08:00 PM

Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana

May 30, 2026

09:00 PM

Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa

May 30, 2026

10:30 PM

Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul

May 31, 2026

07:00 PM

Campinas

May 31, 2026

07:00 PM

Limeira

May 31, 2026

07:00 PM

Recife

May 31, 2026

09:30 PM

No info

May 31, 2026

11:30 PM

No info

Jun 01, 2026

11:00 PM

No info

Jun 13, 2026

07:00 PM

Manaus

Jun 13, 2026

07:00 PM

Campinas

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

Erechim

Jun 14, 2026

02:00 PM

Brusque

Jun 14, 2026

07:00 PM

Leonidas Sodre de Castro, Belem

Jun 14, 2026

07:30 PM

Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana

Jun 14, 2026

10:30 PM

Horizonte

Jun 14, 2026

10:30 PM

Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Jun 20, 2026

08:00 PM

Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa

Jun 20, 2026

10:00 PM

Recife

Jun 20, 2026

11:30 PM

Itu

Jun 21, 2026

12:00 AM

No info

Jun 21, 2026

02:00 PM

Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul

Jun 21, 2026

07:00 PM

Brusque

Jun 21, 2026

09:30 PM

No info

Jun 21, 2026

09:30 PM

No info

Jun 22, 2026

10:30 PM

No info

Jun 22, 2026

10:30 PM

Aracaju

Jun 27, 2026

02:00 PM

Limeira

Jun 27, 2026

08:00 PM

Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa

Jun 27, 2026

08:00 PM

Leonidas Sodre de Castro, Belem

Jun 27, 2026

08:00 PM

Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul

Jun 27, 2026

08:00 PM

Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Jun 27, 2026

10:00 PM

Horizonte

Jun 27, 2026

10:00 PM

Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana

Jun 28, 2026

02:00 PM

No info

Jun 28, 2026

11:30 PM

Itu

Jun 28, 2026

11:30 PM

Erechim

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

Erechim

Jul 04, 2026

10:00 PM

Aracaju

Jul 04, 2026

10:00 PM

No info

Jul 04, 2026

11:30 PM

No info

Jul 04, 2026

11:30 PM

Campinas

Jul 05, 2026

12:00 AM

Recife

Jul 05, 2026

11:00 PM

Manaus

Jul 05, 2026

11:00 PM

No info

Jul 06, 2026

10:00 PM

Brusque

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

Limeira

Jul 11, 2026

08:00 PM

Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul

Jul 12, 2026

07:00 PM

Itu

Jul 12, 2026

07:00 PM

No info

Jul 12, 2026

07:00 PM

Leonidas Sodre de Castro, Belem

Jul 12, 2026

10:30 PM

No info

Jul 12, 2026

10:30 PM

Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa

Jul 13, 2026

09:30 PM

Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana

Jul 13, 2026

11:30 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

Recife

Jul 25, 2026

09:30 PM

Aracaju

Jul 25, 2026

10:00 PM

Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Jul 26, 2026

07:00 PM

Brusque

Jul 26, 2026

07:00 PM

Erechim

Jul 26, 2026

09:30 PM

Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul

Jul 26, 2026

11:30 PM

Manaus

Jul 27, 2026

11:00 PM

Horizonte

Jul 27, 2026

11:00 PM

Campinas

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

Limeira

Aug 08, 2026

08:00 PM

Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana

Aug 08, 2026

08:00 PM

Itu

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

Leonidas Sodre de Castro, Belem

Aug 08, 2026

08:00 PM

Erechim

Aug 15, 2026

08:00 PM

Manaus

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

Brusque

Aug 15, 2026

08:00 PM

Aracaju

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

Horizonte

Aug 15, 2026

08:00 PM

Campinas

Aug 15, 2026

08:00 PM

Recife

Aug 15, 2026

08:00 PM

Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul

Aug 15, 2026

08:00 PM

Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Aug 22, 2026

08:00 PM

Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa

Aug 22, 2026

08:00 PM

Brusque

Aug 22, 2026

08:00 PM

Aracaju

Aug 22, 2026

08:00 PM

Limeira

Aug 22, 2026

08:00 PM

Itu

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

No info

Aug 22, 2026

08:00 PM

Recife

Aug 22, 2026

08:00 PM

Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Aug 22, 2026

08:00 PM

Erechim

Serie C Team List

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Brusque

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Ituano

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