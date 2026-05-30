Serie C Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
08:00 PM
Floresta vs Confiança
Serie C
Horizonte
May 30, 2026
08:00 PM
Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana
May 30, 2026
09:00 PM
Botafogo PB vs Maringá
Serie C
Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa
May 30, 2026
10:30 PM
Caxias vs Ituano
Serie C
Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul
May 31, 2026
07:00 PM
Guarani Campinas vs Amazonas
Serie C
Campinas
May 31, 2026
07:00 PM
Limeira
May 31, 2026
07:00 PM
Santa Cruz vs Ferroviária
Serie C
Recife
May 31, 2026
09:30 PM
Anápolis vs Maranhão
Serie C
No info
May 31, 2026
11:30 PM
Figueirense vs Paysandu
Serie C
No info
Jun 01, 2026
11:00 PM
Barra vs Brusque
Serie C
No info
Jun 13, 2026
07:00 PM
Amazonas vs Anápolis
Serie C
Manaus
Jun 13, 2026
07:00 PM
Guarani Campinas vs Caxias
Serie C
Campinas
Jun 13, 2026
08:00 PM
Ferroviária vs Barra
Serie C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Maringá vs Maranhão
Serie C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Ypiranga-RS vs Botafogo PB
Serie C
Erechim
Jun 14, 2026
02:00 PM
Brusque vs Santa Cruz
Serie C
Brusque
Jun 14, 2026
07:00 PM
Paysandu vs Inter De Limeira
Serie C
Leonidas Sodre de Castro, Belem
Jun 14, 2026
07:30 PM
AO Itabaiana vs Ituano
Serie C
Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana
Jun 14, 2026
10:30 PM
Floresta vs Figueirense
Serie C
Horizonte
Jun 14, 2026
10:30 PM
Volta Redonda vs Confiança
Serie C
Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Jun 20, 2026
08:00 PM
Botafogo PB vs Volta Redonda
Serie C
Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa
Jun 20, 2026
10:00 PM
Santa Cruz vs Ypiranga-RS
Serie C
Recife
Jun 20, 2026
11:30 PM
Ituano vs Figueirense
Serie C
Itu
Jun 21, 2026
12:00 AM
Maranhão vs Paysandu
Serie C
No info
Jun 21, 2026
02:00 PM
Caxias vs Maringá
Serie C
Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul
Jun 21, 2026
07:00 PM
Brusque vs Floresta
Serie C
Brusque
Jun 21, 2026
09:30 PM
Barra vs Amazonas
Serie C
No info
Jun 21, 2026
09:30 PM
No info
Jun 22, 2026
10:30 PM
Anápolis vs AO Itabaiana
Serie C
No info
Jun 22, 2026
10:30 PM
Aracaju
Jun 27, 2026
02:00 PM
Inter De Limeira vs Maringá
Serie C
Limeira
Jun 27, 2026
08:00 PM
Botafogo PB vs Brusque
Serie C
Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa
Jun 27, 2026
08:00 PM
Paysandu vs Santa Cruz
Serie C
Leonidas Sodre de Castro, Belem
Jun 27, 2026
08:00 PM
Caxias vs Anápolis
Serie C
Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul
Jun 27, 2026
08:00 PM
Volta Redonda vs Amazonas
Serie C
Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Jun 27, 2026
10:00 PM
Floresta vs Barra
Serie C
Horizonte
Jun 27, 2026
10:00 PM
AO Itabaiana vs Ferroviária
Serie C
Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana
Jun 28, 2026
02:00 PM
No info
Jun 28, 2026
11:30 PM
Ituano vs Maranhão
Serie C
Itu
Jun 28, 2026
11:30 PM
Ypiranga-RS vs Confiança
Serie C
Erechim
Jul 04, 2026
08:00 PM
Maranhão vs Inter De Limeira
Serie C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Ypiranga-RS vs Paysandu
Serie C
Erechim
Jul 04, 2026
10:00 PM
Confiança vs Barra
Serie C
Aracaju
Jul 04, 2026
10:00 PM
Maringá vs Volta Redonda
Serie C
No info
Jul 04, 2026
11:30 PM
Ferroviária vs Caxias
Serie C
No info
Jul 04, 2026
11:30 PM
Guarani Campinas vs Floresta
Serie C
Campinas
Jul 05, 2026
12:00 AM
Santa Cruz vs Ituano
Serie C
Recife
Jul 05, 2026
11:00 PM
Amazonas vs AO Itabaiana
Serie C
Manaus
Jul 05, 2026
11:00 PM
Anápolis vs Botafogo PB
Serie C
No info
Jul 06, 2026
10:00 PM
Brusque vs Figueirense
Serie C
Brusque
Jul 11, 2026
08:00 PM
Barra vs Santa Cruz
Serie C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Inter De Limeira vs Amazonas
Serie C
Limeira
Jul 11, 2026
08:00 PM
Caxias vs Floresta
Serie C
Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul
Jul 12, 2026
07:00 PM
Ituano vs Ferroviária
Serie C
Itu
Jul 12, 2026
07:00 PM
Maranhão vs Ypiranga-RS
Serie C
No info
Jul 12, 2026
07:00 PM
Paysandu vs Guarani Campinas
Serie C
Leonidas Sodre de Castro, Belem
Jul 12, 2026
10:30 PM
Anápolis vs Maringá
Serie C
No info
Jul 12, 2026
10:30 PM
Botafogo PB vs Confiança
Serie C
Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa
Jul 13, 2026
09:30 PM
AO Itabaiana vs Brusque
Serie C
Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana
Jul 13, 2026
11:30 PM
Figueirense vs Volta Redonda
Serie C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Ferroviária vs Maranhão
Serie C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Santa Cruz vs Figueirense
Serie C
Recife
Jul 25, 2026
09:30 PM
Confiança vs AO Itabaiana
Serie C
Aracaju
Jul 25, 2026
10:00 PM
Volta Redonda vs Anápolis
Serie C
Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Jul 26, 2026
07:00 PM
Brusque vs Ituano
Serie C
Brusque
Jul 26, 2026
07:00 PM
Ypiranga-RS vs Barra
Serie C
Erechim
Jul 26, 2026
09:30 PM
Caxias vs Botafogo PB
Serie C
Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul
Jul 26, 2026
11:30 PM
Amazonas vs Paysandu
Serie C
Manaus
Jul 27, 2026
11:00 PM
Floresta vs Maringá
Serie C
Horizonte
Jul 27, 2026
11:00 PM
Campinas
Aug 08, 2026
08:00 PM
Anápolis vs Guarani Campinas
Serie C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Botafogo PB vs Santa Cruz
Serie C
Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa
Aug 08, 2026
08:00 PM
Figueirense vs Ferroviária
Serie C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Limeira
Aug 08, 2026
08:00 PM
AO Itabaiana vs Caxias
Serie C
Estadio Etelvino Mendonca, Itabaiana
Aug 08, 2026
08:00 PM
Ituano vs Barra
Serie C
Itu
Aug 08, 2026
08:00 PM
Maranhão vs Brusque
Serie C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Maringá vs Amazonas
Serie C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Paysandu vs Confiança
Serie C
Leonidas Sodre de Castro, Belem
Aug 08, 2026
08:00 PM
Ypiranga-RS vs Floresta
Serie C
Erechim
Aug 15, 2026
08:00 PM
Amazonas vs Botafogo PB
Serie C
Manaus
Aug 15, 2026
08:00 PM
Barra vs AO Itabaiana
Serie C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Brusque vs Inter De Limeira
Serie C
Brusque
Aug 15, 2026
08:00 PM
Confiança vs Maringá
Serie C
Aracaju
Aug 15, 2026
08:00 PM
Ferroviária vs Paysandu
Serie C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Floresta vs Anápolis
Serie C
Horizonte
Aug 15, 2026
08:00 PM
Campinas
Aug 15, 2026
08:00 PM
Santa Cruz vs Maranhão
Serie C
Recife
Aug 15, 2026
08:00 PM
Caxias vs Figueirense
Serie C
Estadio Francisco Stedile, Caxias do Sul
Aug 15, 2026
08:00 PM
Volta Redonda vs Ituano
Serie C
Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Aug 22, 2026
08:00 PM
Jose Americo de Almeida Filho, Joao Pessoa
Aug 22, 2026
08:00 PM
Brusque vs Amazonas
Serie C
Brusque
Aug 22, 2026
08:00 PM
Confiança vs Anápolis
Serie C
Aracaju
Aug 22, 2026
08:00 PM
Limeira
Aug 22, 2026
08:00 PM
Ituano vs Paysandu
Serie C
Itu
Aug 22, 2026
08:00 PM
Maranhão vs AO Itabaiana
Serie C
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Maringá vs Barra
Serie C
No info
Aug 22, 2026
08:00 PM
Santa Cruz vs Caxias
Serie C
Recife
Aug 22, 2026
08:00 PM
Volta Redonda vs Floresta
Serie C
Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Aug 22, 2026
08:00 PM
Ypiranga-RS vs Ferroviária
Serie C
Erechim
Serie C Team List
Brusque
Paysandu
Ituano
Guarani Campinas
Maranhão
Amazonas
Maringá
Caxias
Floresta
Inter De Limeira
Santa Cruz
Ypiranga-RS
Ferroviária
Figueirense
Volta Redonda
Confiança
Barra
AO Itabaiana
Anápolis
Botafogo PB