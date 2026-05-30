Serie D Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
07:00 PM
Água Santa vs Madureira
Serie D
No info
May 30, 2026
07:00 PM
Aparecidense vs Primavera MG
Serie D
No info
May 30, 2026
07:00 PM
Iguatu vs Parnahyba
Serie D
Estadio Antonio Moreno de Mello, Iguatu
May 30, 2026
07:00 PM
Joinville vs Guarany de Bagé
Serie D
Arena Joinville, Joinville
May 30, 2026
07:00 PM
Ouvidor
May 30, 2026
07:00 PM
Porto BA vs Tombense
Serie D
No info
May 30, 2026
07:00 PM
Pouso Alegre vs Portuguesa
Serie D
Estadio Do Manduzao, Pouso Alegre
May 30, 2026
07:00 PM
Vitória ES vs Real Noroeste
Serie D
Vitoria
May 30, 2026
08:00 PM
CSE vs ASA
Serie D
No info
May 30, 2026
08:00 PM
Estadio Municipal Zinho de Oliveira
May 30, 2026
08:00 PM
Ceilândia vs Goiatuba EC
Serie D
No info
May 30, 2026
08:00 PM
CFRJ / Maricá vs Nova Iguaçu
Serie D
No info
May 30, 2026
08:00 PM
Moto Club vs Maracanã
Serie D
No info
May 30, 2026
08:00 PM
Estadio Municipal Dito Souza, Varzea Grande
May 30, 2026
08:00 PM
XV de Piracicaba vs Noroeste
Serie D
Estadio Municipal Barao de Serra Negra, Piracicaba
May 30, 2026
08:00 PM
Treze vs Lagarto
Serie D
No info
May 30, 2026
08:00 PM
União Rondonópolis vs Mixto
Serie D
Municipal Stadium Engineer Luthero Lopes
May 30, 2026
10:00 PM
Portuguesa RJ vs América RJ
Serie D
Estadio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
May 30, 2026
10:00 PM
Estadio Lourival Gomes, Saquarema
May 30, 2026
11:00 PM
Galvez vs Porto Velho
Serie D
No info
May 30, 2026
11:00 PM
Sao Raimundo vs GAS
Serie D
No info
May 30, 2026
11:30 PM
Guaporé vs Araguaína
Serie D
No info
May 31, 2026
06:00 PM
Maguary PE vs Sousa
Serie D
No info
May 31, 2026
06:30 PM
IAPE vs Sampaio Correa
Serie D
No info
May 31, 2026
06:30 PM
Juazeiro
May 31, 2026
06:30 PM
Oratório vs Imperatriz
Serie D
No info
May 31, 2026
07:00 PM
Horizonte
May 31, 2026
07:00 PM
Pelotas
May 31, 2026
07:00 PM
Brasiliense vs Luverdense
Serie D
No info
May 31, 2026
07:00 PM
Cascavel vs São Luiz
Serie D
Cascavel
May 31, 2026
07:00 PM
Cianorte vs Santa Catarina
Serie D
Estadio Olimpico Albino Turbay, Cianorte
May 31, 2026
07:00 PM
Jacuipense vs CSA
Serie D
No info
May 31, 2026
07:00 PM
Decisão vs Sergipe
Serie D
Venue Estadio Municipal Odilon Ferreira Dos Santos
May 31, 2026
07:00 PM
Fluminense PI vs Altos
Serie D
No info
May 31, 2026
07:00 PM
Laguna vs ABC
Serie D
No info
May 31, 2026
07:00 PM
Tuna Luso vs Trem
Serie D
Belem
May 31, 2026
07:30 PM
Serra Branca vs Retrô
Serie D
No info
May 31, 2026
08:00 PM
Estadio Jose Mammoud Abbas, Governador Valadares
May 31, 2026
08:00 PM
Inhumas vs Gama
Serie D
Inhumas
May 31, 2026
08:00 PM
Ivinhema vs Uberlandia
Serie D
No info
May 31, 2026
08:00 PM
Operario Ferroviario vs CRAC
Serie D
No info
May 31, 2026
09:00 PM
Humaitá vs Independência
Serie D
No info
May 31, 2026
09:00 PM
Manaus FC vs Nacional AM
Serie D
Arena da Amazonia, Manaus
May 31, 2026
09:00 PM
Monte Roraima vs Manauara
Serie D
No info
May 31, 2026
10:00 PM
Francisco Novelletto Neto, Porto Alegre
Jun 01, 2026
10:00 PM
Tirol/CEFAT vs Ferroviario
Serie D
No info
Jun 01, 2026
11:15 PM
Marcílio Dias vs Azuriz
Serie D
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
América RJ vs Água Santa
Serie D
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Madureira vs Pouso Alegre
Serie D
Estadio Conselheiro Galvao, Rio de Janeiro
Jun 06, 2026
06:00 PM
Portuguesa vs Portuguesa RJ
Serie D
Estadio do Caninde, Sao Paulo
Jun 06, 2026
07:00 PM
Decisão vs Treze
Serie D
Venue Estadio Municipal Odilon Ferreira Dos Santos
Jun 06, 2026
07:00 PM
Imperatriz vs Tuna Luso
Serie D
No info
Jun 06, 2026
07:00 PM
Tocantinópolis vs Oratório
Serie D
No info
Jun 06, 2026
07:00 PM
Trem vs Águia de Marabá
Serie D
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
Azuriz vs Brasil DE Pelotas
Serie D
Estadio Os Pioneiros, Pato Branco
Jun 07, 2026
06:00 PM
Blumenau vs Sao Jose
Serie D
No info
Jun 07, 2026
06:00 PM
No info
Jun 07, 2026
06:30 PM
Maracanã vs IAPE
Serie D
No info
Jun 07, 2026
06:30 PM
Parnahyba vs Moto Club
Serie D
No info
Jun 07, 2026
06:30 PM
Sampaio Correa vs Iguatu
Serie D
No info
Jun 07, 2026
07:00 PM
Guarany de Bagé vs Cianorte
Serie D
No info
Jun 07, 2026
07:00 PM
Santa Catarina vs Cascavel
Serie D
Estadio Municipal Alfredo Joao Krieck
Jun 07, 2026
07:00 PM
São Luiz vs Joinville
Serie D
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
Gama vs Aparecidense
Serie D
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
Goiatuba EC vs CEOV Operário
Serie D
Goiatuba
Jun 07, 2026
08:00 PM
Luverdense vs Inhumas
Serie D
Passo das Emas, Lucas do Rio Verde
Jun 07, 2026
08:00 PM
Mixto vs Ceilândia
Serie D
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
Estadio Alfredo de Castilho, Bauru
Jun 07, 2026
08:00 PM
Estadio Janio Moraes, Rio de Janeiro
Jun 07, 2026
08:00 PM
Primavera MG vs Brasiliense
Serie D
Primavera do Leste
Jun 07, 2026
08:00 PM
Velo Clube vs CFRJ / Maricá
Serie D
Estadio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro
Jun 13, 2026
07:00 PM
Altos
Jun 13, 2026
07:00 PM
Ferroviario vs Fluminense PI
Serie D
Estadio Presidente Vargas, Fortaleza
Jun 13, 2026
07:00 PM
Piauí vs Tirol/CEFAT
Serie D
No info
Serie D Team List
Gama
America-RN
Capital Brasilia
Guaporé
ABC
Treze
Blumenau
Nacional AM
Uberlandia
XV de Piracicaba
Água Santa
Águia de Marabá
Cianorte
Marcílio Dias
Araguaína
ASA
Juazeirense
Democrata GV
Iguatu
CSA
Ferroviario
Independência
Manauara
Piauí
Serra Branca
Trem
Cascavel
CRAC
Jacuipense
Porto BA
Porto Velho
Portuguesa
Aparecidense
Luverdense
Manaus FC
Primavera MG
Santa Catarina
São Luiz
Sousa
Vitória ES
Parnahyba
Maracanã
Goiatuba EC
Monte Roraima
Portuguesa RJ
Tombense
Brasiliense
Fluminense PI
Independiente FSJ
Ipatinga
Joinville
Maguary PE
Mixto
Moto Club
Rio Branco ES
Sampaio Correa
Sao Raimundo
Sergipe
Tirol/CEFAT
América RJ
Brasil DE Pelotas
Ceilândia
CFRJ / Maricá
Ivinhema
Noroeste
Nova Iguaçu
Sampaio Corrêa RJ
União Rondonópolis
Uniclinic Atletico Clube
CSE
Galvez
Altos
Pouso Alegre
Central SC
Sao Jose
Tocantinópolis
Tuna Luso
ABECAT Ouvidorense
Imperatriz
Operario Ferroviario
Retrô
Velo Clube
Madureira
Oratório
Azuriz
CEOV Operário
Decisão
Guarany de Bagé
Atlético Alagoinhas
Lagarto
Real Noroeste
IAPE
GAS
Inhumas
Laguna
Humaitá