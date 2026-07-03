São Paulo Youth Cup Schedule 2026

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São Paulo Youth Cup Team List

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Cruzeiro U20

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Grêmio U20

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Ibrachina U20

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Botafogo U20

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Ceará U20

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Ituano U20

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Palmeiras U20

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RB Bragantino U20

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São Paulo U20

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América RN U20

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Botafogo SP U20

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Fluminense U20

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Gremio Prudente U20

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Santos U20

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Chapecoense U20

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Ferroviária U20

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Flamengo SP U20

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Guanabara City U20

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Internacional U20

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Juventude U20

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Nacional SP U20

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Canaã U20

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Fortaleza U20

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Goiás U20

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Mirassol U20

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XV de Jaú U20

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Santo André U20

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América Mineiro U20

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Athletico PR U20

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Atlético Alagoinhas U20

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Operário PR U20

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Retrô U20

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São José EC U20

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Sport Recife U20

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Votuporanguense U20

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Águia de Marabá U20

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Athletic Club MG U20

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Comercial de Tietê U20

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Corinthians U20

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Francana U20

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Guarani U20

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Ponte Preta U20

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Portuguesa U20

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Cuiabá U20

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Juventus U20

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Oeste U20

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Água Santa U20

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Bahia U20

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Cascavel U20

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Comercial U20

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Figueirense U20

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Forte U20

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Ivinhema U20

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Maricá U20

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Osasco Audax U20

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Referencia U20

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Vitória U20

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América RJ U20

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Atlético Mineiro U20

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Barra SC U20

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Brasiliense U20

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Criciuma U20

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CSE U20

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Falcon U20

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Inter Limeira U20

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Monte Roraima U20

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Nacional AM U20

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Novorizontino U20

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Olímpico SE U20

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Tanabi SP U20

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Taubaté U20

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União Mogi U20

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Vasco da Gama U20

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XV de Piracicaba U20

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Capivariano U20

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Bandeirante U20

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Bangu U20

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Portuguesa Santista U20

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Santa Cruz U20

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Sao Luiz U20

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Tuna Luso PA U20

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Vila Nova U20

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Cosmopolitano Sports U20

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CSA U20

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Ferroviario U20

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Grêmio São-Carlense U20

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Paulinia FU U20

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QFC U20

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Quixadá U20

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Real Brasília U20

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Rio Branco ES U20

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Santa Fé SP U20

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Sfera U20

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Velo Clube U20

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Volta Redonda U20

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AC Guaratinguetá U20

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Araçatuba U20

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Assisense U20

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Carajás U20

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Confiança PB U20

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Coritiba U20

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Esporte de Patos U20

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Estrela De Marco U20

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Galvez U20

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Linense U20

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Nautico U20

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Noroeste U20

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Real SC U20

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Remo U20

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São Bento U20

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Sobradinho U20

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Trindade U20