National League - South Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

National League - South Team List

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Ebbsfleet United

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Worthing

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Torquay

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Dorking Wanderers

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Hemel Hempstead Town

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Weston-super-Mare

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Chelmsford City

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AFC Hornchurch

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Maidstone Utd

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Chesham United

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Maidenhead

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AFC Totton

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Dagenham & Redbridge

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Horsham

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Tonbridge Angels

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Farnborough

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Slough Town

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Dover

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Hampton & Richmond

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Salisbury

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Bath City

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Enfield Town

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Chippenham Town

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Eastbourne Borough

National League - South Stadiums

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Arbour Park

Slough, Buckinghamshire, England

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Beveree Stadium

Hampton, Middlesex, England

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The Meadow

Chesham, Buckinghamshire, England

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ReachTV Stadium

Eastbourne, East Sussex, England

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Chigwell Construction Stadium

Dagenham, Essex, England

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Plainmoor Ground

Torquay, Devon, England

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Saunders Transport Community Stadium

Farnborough, Hampshire, England

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Queen Elizabeth II Stadium

London, England

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Focus Community Arena

Hemel Hempstead, Hertfordshire, England

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Melbourne Stadium

Chelmsford, Essex, England

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Sussex Transport Community Stadium

Worthing, West Sussex, England

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Hardenhuish Park

Chippenham, Wiltshire, England

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Longmead Stadium

Tonbridge, Kent, England

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Gallagher Stadium

Maidstone, Kent, England

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Kuflink Stadium

Northfleet, Kent, England

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The Raymond McEnhill Stadium

Salisbury, Wiltshire, England

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York Road Stadium

Maidenhead, Berkshire, England

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The Optima Stadium

Weston-super-Mare, Somerset, England

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Hornchurch Stadium

London, England

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Twerton Park Stadium

Bath, Somerset, England

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Snows Stadium

Totton, Hampshire, England

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The Perrys Crabble Stadium

Dover, Kent, England

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Meadowbank Stadium

Dorking, Surrey, England