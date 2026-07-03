Feminine Division 1 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Feminine Division 1 Team List

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Lyon W

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Paris Saint Germain W

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Paris FC W

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Nantes W

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Dijon W

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FC Fleury 91 W

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Strasbourg W

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Marseille W

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Le Havre W

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Lens W

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Montpellier W

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Saint-Étienne W

Feminine Division 1 Stadiums

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Stade Charléty

Paris, France

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Stade Marcel-Saupin

Nantes, France

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Stade Robert Bobin

Bondoufle, France

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Stade Paul Le Cesne

Marseille, France

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Groupama Stadium

Décines-Charpieu, France

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Stade François Blin

null, France

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Campus PSG

Poissy, France

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Stade Gaston-Gérard

Dijon, France

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Stade Océane

Le Havre, France

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Stade Bernard Gasset Terrain n°7

Montpellier, France

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Stade Salif Keita

Saint-Étienne, France

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Stade Roger Lebert

Marseille, France

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Stade Jean-Nicolas Muller

Strasbourg, France

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Terrain d'honneur Gérard Houllier

Décines-Charpieu, France