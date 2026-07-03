Feminine Division 1 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Feminine Division 1 Team List
Lyon W
Paris Saint Germain W
Paris FC W
Nantes W
Dijon W
FC Fleury 91 W
Strasbourg W
Marseille W
Le Havre W
Lens W
Montpellier W
Saint-Étienne W
Feminine Division 1 Stadiums
Stade Charléty
Paris, France
Stade Marcel-Saupin
Nantes, France
Stade Robert Bobin
Bondoufle, France
Stade Paul Le Cesne
Marseille, France
Groupama Stadium
Décines-Charpieu, France
Stade François Blin
null, France
Campus PSG
Poissy, France
Stade Gaston-Gérard
Dijon, France
Stade Océane
Le Havre, France
Stade Bernard Gasset Terrain n°7
Montpellier, France
Stade Salif Keita
Saint-Étienne, France
Stade Roger Lebert
Marseille, France
Stade Jean-Nicolas Muller
Strasbourg, France
Terrain d'honneur Gérard Houllier
Décines-Charpieu, France