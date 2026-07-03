Ligue 1 Schedule 2026

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Ligue 1 Team List

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Paris Saint Germain

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Lens

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Marseille

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Lille

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Lyon

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Rennes

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Strasbourg

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Monaco

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Toulouse

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Lorient

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Paris FC

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Stade Brestois 29

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Angers

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LE Havre

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Nice

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Auxerre

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Nantes

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Metz

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Rodez

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Saint Etienne

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RED Star FC 93

Ligue 1 Stadiums

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Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

Nantes, France

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Stade Francis-Le Blé

Brest, France

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Groupama Stadium

Décines-Charpieu, France

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Roazhon Park

Rennes, France

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Stade de l'Abbé Deschamps

Auxerre, France

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Stade de la Meinau

Strasbourg, France

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Stade Jean Bouin

Paris, France

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Stade Bollaert-Delelis

Lens, France

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Allianz Riviera

Nice, France

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Stadium de Toulouse

Toulouse, France

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Stade Geoffroy-Guichard

Saint-Ètienne, France

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Stade du Moustoir - Yves Allainmat

Lorient, France

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Stade Océane

Le Havre, France

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Stade Louis-II

Monaco, France

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Parc des Princes

Paris, France

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Stade Saint-Symphorien

Longeville-lès-Metz, France

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Stade Raymond-Kopa

Angers, France