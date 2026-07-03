National 2 - Group B Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
National 2 - Group B Team List
Thionville Lusitanos
Haguenau
St-Pryvé St-Hilaire
Bourges Foot 18
Biesheim
Furiani-Agliani
Bastia-Borgo
Feignies-Aulnoye
Epinal
Wasquehal
Beauvais
Chambly Thelle FC
Colmar
Dieppe
Chantilly
Blois
National 2 - Group B Stadiums
Stade Paul-Antoniotti
Borgo, France
Stade Didier Eloy
Feignies, France
Stade d'Erbajolo
Bastia, France
Stade Municipal
Biesheim, France
Stade Jacques Rimbault
Bourges, France
Complexe Sportif Lucien Montagne
Wasquehal, France
Stade de Guentrange
Thionville, France
Colmar Stadium
Colmar, France
Stade Jean Dasnias
Saint-Aubin-sur-Scie, France
Stade du Grand Clos
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France
Stade des Allées Jean Leroi
Blois, France
Stade Municipal de Senlis
Senlis, France
Stade Pierre Brisson
Beauvais, France
Stade de la Colombière
Épinal, France
Parc des Sports
Haguenau, France
Stade des Bourgognes
Vineuil-Saint-Firmin, France