National 3 - Group D Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

National 3 - Group D Team List

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Racing Colombes 92

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C' Chartres

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Aubervilliers

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Linas-Montlhery

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Oissel

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Sainte Geneviève

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Caen II

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Versailles II

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St Ouen l'Aumône

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Trouville Deauville

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Bastia II

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Havre Caucriauville

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Brétigny Foot

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Dives-Cabourg

National 3 - Group D Stadiums

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Stade d'Honneur Paul Desgouillons

Montlhéry, France

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Stade Jacques Couvret

Chartres, France

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Stade d'Erbajolo

Bastia, France

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Stade André Heurtematte

Dives-sur-Mer, France

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Terrain Annexe 3 du Venoix

Caen, France

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Stade Auguste Delaune

Brétigny-sur-Orge, France

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Parc des Sports et des Loisirs

Saint-Ouen-l&apos;Aumône, France

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Stade du Commandant Hébert

null, France

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Stade André Karman

Aubervilliers, France

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Stade Jules Ladoumègue

Le Havre, France

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Stade Marcel-Billard

Oissel, France

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Stade Léo Lagrange

Poissy, France

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Parc des Sports Léo Lagrange

Sainte-Geneviève-des-Bois, France