National 3 - Group G Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 12, 2026
01:00 PM
Saran Municipal vs Orléans II
National 3 - Group G
Stade Jacques-Mazzuca, Saran
Apr 18, 2026
04:00 PM
Feurs vs Chamalières
National 3 - Group G
Stade Maurice Rousson, Feurs
National 3 - Group G Team List
Hauts Lyonnais
Mâcon
Romorantin
Auxerre II
Orléans II
Dijon II
Saint-Étienne II
Moulins-Yzeure Foot 03
Vierzon FC
Chamalières
Feurs
Saran Municipal
Jura Sud Foot
Union Cosnoise
National 3 - Group G Stadiums
Stade de Brouhot
Vierzon, France
Stade Maurice Rousson
Feurs, France
Stade Hector Rolland
Moulins, France
Stade Jacques-Mazzuca
Saran, France
Parc Municipal des Sports Raphaël Giraux
Cosne-Cours-sur-Loire, France
Complexe Sportif Claude Wolff
Chamalières, France
Stade De La Source 2
Orléans, France
Stade Thomas Granjon
Saint-Symphorien-sur-Coise, France
Stade Jules Ladoumègue
Romorantin-Lanthenay, France
Stade Edouard Guillon Annexe 1
Molinges, France
Stade Aimé Jacquet
L'Etrat, France