National 3 - Group I Schedule 2026
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|Match Details
|Stadium
National 3 - Group I Team List
Limonest
Lyon Duchere
Thonon Évian
Chamalières
Olympique Lyonnais II
Mâcon
Bourgoin-Jallieu
Saint-Étienne II
Seyssinet-Pariset
Hauts Lyonnais
Chassieu Décines
Clermont II
Espaly-Saint-Marcel
Chambéry
National 3 - Group I Stadiums
Stade de la Neylière
Pomeys, France
Stade de Chantereine
Bourgoin-Jallieu, France
Stade Courtois Fillot
Limonest, France
Plaine De Jeux Mager 1
Chambery, France
Complexe Sportif Claude Wolff
Chamalières, France
Stade du Viouzou 2
Espaly-Saint-Marcel, France
Complexe Champlevert - Terrain Paul Guérin
Mâcon, France
Stade Joseph Moynat
Thonon-les-Bains, France
Stade Gabriel Montpied
Clermont-Ferrand, France
Stade de Balmont
Lyon, France
Terrain d'honneur Gérard Houllier
Décines-Charpieu, France
Stade Aimé Jacquet
L'Etrat, France