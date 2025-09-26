Bundesliga Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Sep 26, 2025

06:30 PM

Allianz Arena, Munich

Bundesliga Team List

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Bayern München

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Borussia Dortmund

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RB Leipzig

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VfB Stuttgart

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1899 Hoffenheim

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Bayer Leverkusen

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SC Freiburg

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FC Augsburg

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Eintracht Frankfurt

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FSV Mainz 05

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Borussia Mönchengladbach

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Hamburger SV

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Union Berlin

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1. FC Köln

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Werder Bremen

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VfL Wolfsburg

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1. FC Heidenheim

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FC St. Pauli

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SC Paderborn 07

Bundesliga Stadiums

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Stadion An der Alten Försterei

Berlin, Germany

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MEWA ARENA

Mainz, Germany

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BayArena

Leverkusen, Germany

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SIGNAL IDUNA PARK

Dortmund, Germany

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Allianz Arena

München, Germany

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VOLKSWAGEN ARENA

Wolfsburg, Germany

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MHPArena

Stuttgart, Germany

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RheinEnergieStadion

Köln, Germany

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BORUSSIA-PARK

Mönchengladbach, Germany

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Deutsche Bank Park

Frankfurt am Main, Germany

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PreZero Arena

Sinsheim, Germany

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Millerntor-Stadion

Hamburg, Germany

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Voith-Arena

Heidenheim an der Brenz, Germany

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Volksparkstadion

Hamburg, Germany

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Red Bull Arena

Leipzig, Germany

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WWK Arena

Augsburg, Germany

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Europa-Park Stadion

Freiburg im Breisgau, Germany