Oberliga - Baden-Württemberg Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
01:30 PM
VfR Mannheim vs Oberachern
Oberliga - Baden-Württemberg
Rhein-Neckar-Stadion, Mannheim
May 30, 2026
01:30 PM
Normannia Gmünd vs FV Ravensburg
Oberliga - Baden-Württemberg
Jahnstadion, Schwäbisch Gmünd
May 30, 2026
01:30 PM
Bissingen vs FC Nöttingen
Oberliga - Baden-Württemberg
Stadion am Bruchwald, Bietigheim-Bissingen
May 30, 2026
01:30 PM
Göppinger SV vs Denzlingen
Oberliga - Baden-Württemberg
Stadion SV Göppingen, Göppingen
May 30, 2026
01:30 PM
Karlsruhe II vs Türkspor Neckarsulm
Oberliga - Baden-Württemberg
Badenia Stadion, Karlsruhe
May 30, 2026
01:30 PM
Essingen vs Reutlingen
Oberliga - Baden-Württemberg
Carento-Arena Essingen, Essingen
May 30, 2026
01:30 PM
VfR Aalen vs Backnang
Oberliga - Baden-Württemberg
OSTALB ARENA, Aalen
May 30, 2026
01:30 PM
TSV Singen vs FC 08 Villingen
Oberliga - Baden-Württemberg
Hardt-Stadion Singen N1, Singen (Hohentwiel)
May 30, 2026
01:30 PM
Hollenbach vs CFR Pforzheim
Oberliga - Baden-Württemberg
Kunstrasenplatz Hollenbach am Vereinsheim, Mulfingen
Oberliga - Baden-Württemberg Team List
VfR Aalen
VfR Mannheim
FV Ravensburg
FC Nöttingen
Essingen
Oberachern
Backnang
CFR Pforzheim
Karlsruhe II
Reutlingen
TSV Singen
FC 08 Villingen
Türkspor Neckarsulm
Normannia Gmünd
Bissingen
Göppinger SV
Hollenbach
Denzlingen
Oberliga - Baden-Württemberg Stadiums
Rhein-Neckar-Stadion
Mannheim, Germany
Hardt-Stadion Singen N1
Singen (Hohentwiel), Germany
Stadion SV Göppingen
Göppingen, Germany
MS Technologie Arena
Villingen-Schwenningen, Germany
KRAMSKI-Arena
Pforzheim, Germany
Waldsportplatz Oberachern
Achern, Germany
Etzwiesenstadion
Backnang, Germany
Sportpark Pichterich
Neckarsulm, Germany
Carento-Arena Essingen
Essingen, Germany
Kleiner-Arena
Remchingen, Germany
Jahnstadion
Schwäbisch Gmünd, Germany
EBRA-Stadion im Wiesental
Ravensburg, Germany
Stadion am Bruchwald
Bietigheim-Bissingen, Germany
Kunstrasenplatz Hollenbach am Vereinsheim
Mulfingen, Germany
Einbollenstadion
Denzlingen, Germany
Stadion an der Kreuzeiche
Reutlingen, Germany
Badenia Stadion
Karlsruhe, Germany
CENTUS ARENA
Aalen, Germany