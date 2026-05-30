Oberliga - Baden-Württemberg Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

01:30 PM

VfR Mannheim vs Oberachern

Oberliga - Baden-Württemberg

Rhein-Neckar-Stadion, Mannheim

May 30, 2026

01:30 PM

Normannia Gmünd vs FV Ravensburg

Oberliga - Baden-Württemberg

Jahnstadion, Schwäbisch Gmünd

May 30, 2026

01:30 PM

Bissingen vs FC Nöttingen

Oberliga - Baden-Württemberg

Stadion am Bruchwald, Bietigheim-Bissingen

May 30, 2026

01:30 PM

Göppinger SV vs Denzlingen

Oberliga - Baden-Württemberg

Stadion SV Göppingen, Göppingen

May 30, 2026

01:30 PM

Karlsruhe II vs Türkspor Neckarsulm

Oberliga - Baden-Württemberg

Badenia Stadion, Karlsruhe

May 30, 2026

01:30 PM

Essingen vs Reutlingen

Oberliga - Baden-Württemberg

Carento-Arena Essingen, Essingen

May 30, 2026

01:30 PM

VfR Aalen vs Backnang

Oberliga - Baden-Württemberg

OSTALB ARENA, Aalen

May 30, 2026

01:30 PM

TSV Singen vs FC 08 Villingen

Oberliga - Baden-Württemberg

Hardt-Stadion Singen N1, Singen (Hohentwiel)

May 30, 2026

01:30 PM

Hollenbach vs CFR Pforzheim

Oberliga - Baden-Württemberg

Kunstrasenplatz Hollenbach am Vereinsheim, Mulfingen

Oberliga - Baden-Württemberg Team List

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VfR Aalen

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VfR Mannheim

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FV Ravensburg

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FC Nöttingen

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Essingen

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Oberachern

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Backnang

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CFR Pforzheim

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Karlsruhe II

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Reutlingen

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TSV Singen

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FC 08 Villingen

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Türkspor Neckarsulm

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Normannia Gmünd

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Bissingen

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Göppinger SV

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Hollenbach

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Denzlingen

Oberliga - Baden-Württemberg Stadiums

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Rhein-Neckar-Stadion

Mannheim, Germany

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Hardt-Stadion Singen N1

Singen (Hohentwiel), Germany

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Stadion SV Göppingen

Göppingen, Germany

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MS Technologie Arena

Villingen-Schwenningen, Germany

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KRAMSKI-Arena

Pforzheim, Germany

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Waldsportplatz Oberachern

Achern, Germany

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Etzwiesenstadion

Backnang, Germany

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Sportpark Pichterich

Neckarsulm, Germany

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Carento-Arena Essingen

Essingen, Germany

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Kleiner-Arena

Remchingen, Germany

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Jahnstadion

Schwäbisch Gmünd, Germany

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EBRA-Stadion im Wiesental

Ravensburg, Germany

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Stadion am Bruchwald

Bietigheim-Bissingen, Germany

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Kunstrasenplatz Hollenbach am Vereinsheim

Mulfingen, Germany

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Einbollenstadion

Denzlingen, Germany

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Stadion an der Kreuzeiche

Reutlingen, Germany

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Badenia Stadion

Karlsruhe, Germany

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CENTUS ARENA

Aalen, Germany