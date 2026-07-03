Oberliga - Bayern Nord Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Oberliga - Bayern Nord Team List

image

Eltersdorf

image

Gebenbach

image

ASV Neumarkt

image

Cham

image

Eintracht Bamberg

image

Jahn Regensburg II

image

Weiden

image

Ingolstadt II

image

Bayern Hof

image

Fortuna Regensburg

image

Kornburg

image

Stadeln

image

Neudrossenfeld

image

ATSV Erlangen

image

Würzburger FV

image

Coburg

image

Großschwarzenlohe

Oberliga - Bayern Nord Stadiums

image

Fuchs-Park-Stadion

Bamberg, Germany

image

Sparda-Bank-Stadion

Weiden/Oberpfalz, Germany

image

Städtisches Stadion Grüne Au

Hof, Germany

image

Sportgelände Gebenbach

Gebenbach, Germany

image

Projekt 29 Arena

Regensburg, Germany

image

Sepp-Endres-Sportanlage

Würzburg, Germany

image

Kappenberger Sportzentrum

Cham, Germany

image

Sportanlage Neudrossenfeld Platz 1

Neudrossenfeld, Germany

image

Sportanlage TSV Kornburg

Nürnberg, Germany

image

Dr.-Eugen-Stocke-Stadion

Coburg, Germany

image

Sportpark am Kaulbachweg

Regensburg, Germany

image

Sportanlage Langenau

Erlangen, Germany

image

Sportanlage FSV Stadeln

Fürth, Germany

image

Stadion am Deininger Weg

Neumarkt in der Oberpfalz, Germany

image

Sportanlage Erlangen Paul-Gossen-Strasse

Erlangen, Germany

image

BZA Süd-Ost

Ingolstadt, Germany