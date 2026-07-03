Oberliga - Bayern Nord Schedule 2026
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|Match Details
|Stadium
Oberliga - Bayern Nord Team List
Eltersdorf
Gebenbach
ASV Neumarkt
Cham
Eintracht Bamberg
Jahn Regensburg II
Weiden
Ingolstadt II
Bayern Hof
Fortuna Regensburg
Kornburg
Stadeln
Neudrossenfeld
ATSV Erlangen
Würzburger FV
Coburg
Großschwarzenlohe
Oberliga - Bayern Nord Stadiums
Fuchs-Park-Stadion
Bamberg, Germany
Sparda-Bank-Stadion
Weiden/Oberpfalz, Germany
Städtisches Stadion Grüne Au
Hof, Germany
Sportgelände Gebenbach
Gebenbach, Germany
Projekt 29 Arena
Regensburg, Germany
Sepp-Endres-Sportanlage
Würzburg, Germany
Kappenberger Sportzentrum
Cham, Germany
Sportanlage Neudrossenfeld Platz 1
Neudrossenfeld, Germany
Sportanlage TSV Kornburg
Nürnberg, Germany
Dr.-Eugen-Stocke-Stadion
Coburg, Germany
Sportpark am Kaulbachweg
Regensburg, Germany
Sportanlage Langenau
Erlangen, Germany
Sportanlage FSV Stadeln
Fürth, Germany
Stadion am Deininger Weg
Neumarkt in der Oberpfalz, Germany
Sportanlage Erlangen Paul-Gossen-Strasse
Erlangen, Germany
BZA Süd-Ost
Ingolstadt, Germany