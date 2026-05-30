Oberliga - Hessen Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

12:30 PM

Rasenplatz Pohlheim-Holzheim, Pohlheim

May 30, 2026

01:00 PM

Rasenplatz Hünfeld, Hünfeld

May 30, 2026

01:00 PM

Fernwald vs 1960 Hanau

Oberliga - Hessen

Sportplatz Steinbach, Fernwald

May 30, 2026

01:00 PM

Parkstadion, Baunatal

May 30, 2026

01:00 PM

Hanau 93 vs FC Gießen

Oberliga - Hessen

Sportplatz an der Kastanienallee, Hanau

May 30, 2026

01:00 PM

Spielplatz Jahnstraße KS-Unterneustadt, Kassel

May 30, 2026

01:00 PM

Stadion an der Gisselberger Straße, Marburg

May 30, 2026

01:00 PM

Hummetroth vs Friedberg

Oberliga - Hessen

Erbacher Sportpark, Erbach im Odenwald

Oberliga - Hessen Team List

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Eintracht Frankfurt II

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Eddersheim

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FC Gießen

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Eintracht Stadtallendorf

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Friedberg

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Baunatal

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TuBa Pohlheim

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1960 Hanau

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Hünfelder SV

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Vfb Marburg

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Hummetroth

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Rot-Weiß Walldorf

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Kassel

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Fernwald

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Waldgirmes

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Weidenhausen

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Hanau 93

Oberliga - Hessen Stadiums

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Stadion in den Lahnauen

Lahnau, Germany

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Sportplatz Steinbach

Fernwald, Germany

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Kunstrasenplatz 2 Stadtallendorf

Stadtallendorf, Germany

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Sportplatz an der Kastanienallee

Hanau, Germany

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Sportplatz Chattenloh

Meißner, Germany

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Rasenplatz Friedberg

Hessen, Germany

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Spielplatz Jahnstraße KS-Unterneustadt

Kassel, Germany

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Erbacher Sportpark

Erbach im Odenwald, Germany

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Herbert-Dröse-Stadion

Hanau, Germany

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Sportplatz an der Staustufe

Hattersheim, Germany

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Ahorn Camp Sportpark

Dreieich, Germany

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Parkstadion

Baunatal, Germany

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Rasenplatz Hünfeld

Hünfeld, Germany

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Waldstadion Gießen

Gießen, Germany

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Rasenplatz Pohlheim-Holzheim

Pohlheim, Germany

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Stadion an der Gisselberger Straße

Marburg, Germany