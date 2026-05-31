Oberliga - Mittelrhein Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 31, 2026

01:00 PM

Waldstadion, Wegberg-Beeck

May 31, 2026

01:00 PM

Porz vs Frechen

Oberliga - Mittelrhein

Kunstrasenplatz Brucknerstraße, Köln

May 31, 2026

01:30 PM

Bornheim vs VfL Vichttal

Oberliga - Mittelrhein

Kunstrasenplatz Bornheim, Bornheim

May 31, 2026

01:30 PM

Teutonia Weiden vs SSV Merten

Oberliga - Mittelrhein

Jupp-Derwall-Stadion - Kunstrasen, Würselen

May 31, 2026

01:30 PM

Siegburger SV vs Hennef 05

Oberliga - Mittelrhein

Walter-Mundorf-Stadion, Siegburg

May 31, 2026

01:30 PM

Fortuna Köln II vs SF Düren

Oberliga - Mittelrhein

Kunstrasenplatz Jean-Löring-Sportpark, Köln

May 31, 2026

01:30 PM

TuS BW Königsdorf vs Pesch

Oberliga - Mittelrhein

Sportplatz Königsdorf, Frechen

May 31, 2026

01:30 PM

Hohkeppel Kunstrasen, Lindlar

Jun 07, 2026

01:00 PM

SSV Merten vs Siegburger SV

Oberliga - Mittelrhein

MerKur Kunstrasenplatz, Bornheim

Jun 07, 2026

01:00 PM

Westkampfbahn, Düren

Jun 07, 2026

01:00 PM

Bergisch Gladbach vs Porz

Oberliga - Mittelrhein

BELKAW-Arena, Bergisch Gladbach

Jun 07, 2026

01:00 PM

Hennef 05 vs Bornheim

Oberliga - Mittelrhein

Stadion im Sportzentrum Hennef, Hennef

Jun 07, 2026

01:00 PM

SF Düren vs Wegberg-Beeck

Oberliga - Mittelrhein

Sportfreunde Düren Kunstrasen, Düren

Jun 07, 2026

01:30 PM

Sportplatz Dörenberg - EWV Arena, Stolberg (Rhineland)

Jun 07, 2026

01:30 PM

Frechen vs Teutonia Weiden

Oberliga - Mittelrhein

Kunstrasenplatz Kurt-Bornhoff-Sportpark, Frechen

Jun 07, 2026

01:45 PM

Pesch vs Eintracht Hohkeppel

Oberliga - Mittelrhein

Kunstrasenplatz Helmut-Kusserow-Sportanlage, Köln

Oberliga - Mittelrhein Team List

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Bergisch Gladbach

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Siegburger SV

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VfL Vichttal

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SSV Merten

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Eintracht Hohkeppel

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Fortuna Köln II

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Bornheim

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Wegberg-Beeck

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TuS BW Königsdorf

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Frechen

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Hennef 05

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Porz

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Düren Merzenich

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Teutonia Weiden

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SF Düren

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Pesch

Oberliga - Mittelrhein Stadiums

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Kunstrasenplatz Jean-Löring-Sportpark

Köln, Germany

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Sportfreunde Düren Kunstrasen

Düren, Germany

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Kunstrasenplatz Helmut-Kusserow-Sportanlage

Köln, Germany

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Sportplatz Dörenberg - EWV Arena

Rhineland, Germany

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Kunstrasenplatz Brucknerstraße

Köln, Germany

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BELKAW-Arena

Bergisch Gladbach, Germany

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Stadion im Sportzentrum Hennef

Hennef, Germany

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Waldstadion

Wegberg-Beeck, Germany

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Sportplatz Königsdorf

Frechen, Germany

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Walter-Mundorf-Stadion

Siegburg, Germany

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Kunstrasenplatz Kurt-Bornhoff-Sportpark

Frechen, Germany

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Hohkeppel Kunstrasen

Lindlar, Germany

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Jupp-Derwall-Stadion - Kunstrasen

Würselen, Germany

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Westkampfbahn

Düren, Germany

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MerKur Kunstrasenplatz

Bornheim, Germany