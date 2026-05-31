Oberliga - Mittelrhein Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 31, 2026
01:00 PM
Wegberg-Beeck vs Bergisch Gladbach
Oberliga - Mittelrhein
Waldstadion, Wegberg-Beeck
May 31, 2026
01:00 PM
Porz vs Frechen
Oberliga - Mittelrhein
Kunstrasenplatz Brucknerstraße, Köln
May 31, 2026
01:30 PM
Bornheim vs VfL Vichttal
Oberliga - Mittelrhein
Kunstrasenplatz Bornheim, Bornheim
May 31, 2026
01:30 PM
Teutonia Weiden vs SSV Merten
Oberliga - Mittelrhein
Jupp-Derwall-Stadion - Kunstrasen, Würselen
May 31, 2026
01:30 PM
Siegburger SV vs Hennef 05
Oberliga - Mittelrhein
Walter-Mundorf-Stadion, Siegburg
May 31, 2026
01:30 PM
Fortuna Köln II vs SF Düren
Oberliga - Mittelrhein
Kunstrasenplatz Jean-Löring-Sportpark, Köln
May 31, 2026
01:30 PM
TuS BW Königsdorf vs Pesch
Oberliga - Mittelrhein
Sportplatz Königsdorf, Frechen
May 31, 2026
01:30 PM
Eintracht Hohkeppel vs Düren Merzenich
Oberliga - Mittelrhein
Hohkeppel Kunstrasen, Lindlar
Jun 07, 2026
01:00 PM
SSV Merten vs Siegburger SV
Oberliga - Mittelrhein
MerKur Kunstrasenplatz, Bornheim
Jun 07, 2026
01:00 PM
Düren Merzenich vs Fortuna Köln II
Oberliga - Mittelrhein
Westkampfbahn, Düren
Jun 07, 2026
01:00 PM
Bergisch Gladbach vs Porz
Oberliga - Mittelrhein
BELKAW-Arena, Bergisch Gladbach
Jun 07, 2026
01:00 PM
Hennef 05 vs Bornheim
Oberliga - Mittelrhein
Stadion im Sportzentrum Hennef, Hennef
Jun 07, 2026
01:00 PM
SF Düren vs Wegberg-Beeck
Oberliga - Mittelrhein
Sportfreunde Düren Kunstrasen, Düren
Jun 07, 2026
01:30 PM
VfL Vichttal vs TuS BW Königsdorf
Oberliga - Mittelrhein
Sportplatz Dörenberg - EWV Arena, Stolberg (Rhineland)
Jun 07, 2026
01:30 PM
Frechen vs Teutonia Weiden
Oberliga - Mittelrhein
Kunstrasenplatz Kurt-Bornhoff-Sportpark, Frechen
Jun 07, 2026
01:45 PM
Pesch vs Eintracht Hohkeppel
Oberliga - Mittelrhein
Kunstrasenplatz Helmut-Kusserow-Sportanlage, Köln
Oberliga - Mittelrhein Team List
Bergisch Gladbach
Siegburger SV
VfL Vichttal
SSV Merten
Eintracht Hohkeppel
Fortuna Köln II
Bornheim
Wegberg-Beeck
TuS BW Königsdorf
Frechen
Hennef 05
Porz
Düren Merzenich
Teutonia Weiden
SF Düren
Pesch
Oberliga - Mittelrhein Stadiums
Kunstrasenplatz Jean-Löring-Sportpark
Köln, Germany
Sportfreunde Düren Kunstrasen
Düren, Germany
Kunstrasenplatz Helmut-Kusserow-Sportanlage
Köln, Germany
Sportplatz Dörenberg - EWV Arena
Rhineland, Germany
Kunstrasenplatz Brucknerstraße
Köln, Germany
BELKAW-Arena
Bergisch Gladbach, Germany
Stadion im Sportzentrum Hennef
Hennef, Germany
Waldstadion
Wegberg-Beeck, Germany
Sportplatz Königsdorf
Frechen, Germany
Walter-Mundorf-Stadion
Siegburg, Germany
Kunstrasenplatz Kurt-Bornhoff-Sportpark
Frechen, Germany
Hohkeppel Kunstrasen
Lindlar, Germany
Jupp-Derwall-Stadion - Kunstrasen
Würselen, Germany
Westkampfbahn
Düren, Germany
MerKur Kunstrasenplatz
Bornheim, Germany