Oberliga - Niederrhein Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
02:30 PM
Schonnebeck vs Homberg
Oberliga - Niederrhein
Sportanlage Schetters Busch, Essen
May 31, 2026
01:00 PM
Germania Ratingen vs Union Frintrop
Oberliga - Niederrhein
Stadion Ratingen, Ratingen
May 31, 2026
01:00 PM
Sonsbeck vs SC St. Tönis
Oberliga - Niederrhein
Willy-Lemkens-Sportpark, Sonsbeck
May 31, 2026
01:00 PM
Kleve vs SW Essen
Oberliga - Niederrhein
Eroglu-Arena, Kleve
May 31, 2026
01:00 PM
SF Baumberg vs Biemenhorst
Oberliga - Niederrhein
BSA Grazer Strasse, Monheim
May 31, 2026
01:00 PM
BW Dingden vs Holzheimer SG
Oberliga - Niederrhein
Rasenplatz Hauptplatz Höingsweg, Hamminkeln
May 31, 2026
01:00 PM
Viktoria Jüchen-Garz. vs Büderich
Oberliga - Niederrhein
Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Jüchen, Jüchen
May 31, 2026
01:30 PM
Hilden vs Monheim
Oberliga - Niederrhein
Sportplatz Hoffeldstrasse, Hilden
Jun 07, 2026
01:00 PM
KFC Uerdingen 05 vs Viktoria Jüchen-Garz.
Oberliga - Niederrhein
Grotenburg-Stadion, Krefeld
Jun 07, 2026
01:00 PM
Homberg vs Kleve
Oberliga - Niederrhein
PCC-Stadion, Duisburg
Jun 07, 2026
01:00 PM
Monheim vs Germania Ratingen
Oberliga - Niederrhein
Rheinstadion, Monheim
Jun 07, 2026
01:00 PM
SW Essen vs Meerbusch
Oberliga - Niederrhein
Uhlenkrugstadion, Essen
Jun 07, 2026
01:00 PM
Union Frintrop vs BW Dingden
Oberliga - Niederrhein
Bezirkssportanlage am Wasserturm, Essen
Jun 07, 2026
01:00 PM
Holzheimer SG vs Schonnebeck
Oberliga - Niederrhein
Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Holzheim, Neuss
Jun 07, 2026
01:15 PM
Biemenhorst vs Sonsbeck
Oberliga - Niederrhein
Intersport-Pieron-Arena Kunstrasenplatz, Bocholt
Jun 07, 2026
01:30 PM
SC St. Tönis vs Hilden
Oberliga - Niederrhein
Jahn-Sport-Anlage, Tönisvorst
Jun 07, 2026
01:30 PM
Büderich vs SF Baumberg
Oberliga - Niederrhein
Bezirkssportanlage Am Eisenbrand Platz 4, Meerbusch
Oberliga - Niederrhein Team List
Germania Ratingen
KFC Uerdingen 05
Hilden
SC St. Tönis
Meerbusch
Schonnebeck
Viktoria Jüchen-Garz.
SF Baumberg
Monheim
SW Essen
Sonsbeck
Büderich
Holzheimer SG
Union Frintrop
BW Dingden
Homberg
Biemenhorst
Kleve
Oberliga - Niederrhein Stadiums
Grotenburg-Stadion
Krefeld, Germany
Rheinstadion
Monheim, Germany
PCC-Stadion
Duisburg, Germany
Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Jüchen
Jüchen, Germany
Stadion Ratingen
Ratingen, Germany
Sportplatz Hoffeldstrasse
Hilden, Germany
Bezirkssportanlage am Wasserturm
Essen, Germany
Eroglu-Arena
Kleve, Germany
Sportplatz Büderich
Meerbusch, Germany
Rasenplatz Lank
Meerbusch, Germany
BSA Grazer Strasse
Monheim, Germany
Sportanlage Schetters Busch
Essen, Germany
Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Holzheim
Neuss, Germany
Uhlenkrugstadion
Essen, Germany
Sportplatz Lank
Meerbusch, Germany
Intersport-Pieron-Arena Kunstrasenplatz
Bocholt, Germany
Willy-Lemkens-Sportpark
Sonsbeck, Germany
Jahn-Sport-Anlage
Tönisvorst, Germany
Bezirkssportanlage Am Eisenbrand Platz 4
Meerbusch, Germany