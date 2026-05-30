Oberliga - Niederrhein Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

02:30 PM

Schonnebeck vs Homberg

Oberliga - Niederrhein

Sportanlage Schetters Busch, Essen

May 31, 2026

01:00 PM

Stadion Ratingen, Ratingen

May 31, 2026

01:00 PM

Sonsbeck vs SC St. Tönis

Oberliga - Niederrhein

Willy-Lemkens-Sportpark, Sonsbeck

May 31, 2026

01:00 PM

Kleve vs SW Essen

Oberliga - Niederrhein

Eroglu-Arena, Kleve

May 31, 2026

01:00 PM

SF Baumberg vs Biemenhorst

Oberliga - Niederrhein

BSA Grazer Strasse, Monheim

May 31, 2026

01:00 PM

BW Dingden vs Holzheimer SG

Oberliga - Niederrhein

Rasenplatz Hauptplatz Höingsweg, Hamminkeln

May 31, 2026

01:00 PM

Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Jüchen, Jüchen

May 31, 2026

01:30 PM

Hilden vs Monheim

Oberliga - Niederrhein

Sportplatz Hoffeldstrasse, Hilden

Jun 07, 2026

01:00 PM

Grotenburg-Stadion, Krefeld

Jun 07, 2026

01:00 PM

Homberg vs Kleve

Oberliga - Niederrhein

PCC-Stadion, Duisburg

Jun 07, 2026

01:00 PM

Monheim vs Germania Ratingen

Oberliga - Niederrhein

Rheinstadion, Monheim

Jun 07, 2026

01:00 PM

SW Essen vs Meerbusch

Oberliga - Niederrhein

Uhlenkrugstadion, Essen

Jun 07, 2026

01:00 PM

Union Frintrop vs BW Dingden

Oberliga - Niederrhein

Bezirkssportanlage am Wasserturm, Essen

Jun 07, 2026

01:00 PM

Holzheimer SG vs Schonnebeck

Oberliga - Niederrhein

Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Holzheim, Neuss

Jun 07, 2026

01:15 PM

Biemenhorst vs Sonsbeck

Oberliga - Niederrhein

Intersport-Pieron-Arena Kunstrasenplatz, Bocholt

Jun 07, 2026

01:30 PM

SC St. Tönis vs Hilden

Oberliga - Niederrhein

Jahn-Sport-Anlage, Tönisvorst

Jun 07, 2026

01:30 PM

Büderich vs SF Baumberg

Oberliga - Niederrhein

Bezirkssportanlage Am Eisenbrand Platz 4, Meerbusch

Oberliga - Niederrhein Team List

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Germania Ratingen

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KFC Uerdingen 05

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Hilden

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SC St. Tönis

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Meerbusch

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Schonnebeck

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Viktoria Jüchen-Garz.

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SF Baumberg

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Monheim

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SW Essen

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Sonsbeck

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Büderich

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Holzheimer SG

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Union Frintrop

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BW Dingden

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Homberg

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Biemenhorst

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Kleve

Oberliga - Niederrhein Stadiums

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Grotenburg-Stadion

Krefeld, Germany

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Rheinstadion

Monheim, Germany

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PCC-Stadion

Duisburg, Germany

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Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Jüchen

Jüchen, Germany

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Stadion Ratingen

Ratingen, Germany

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Sportplatz Hoffeldstrasse

Hilden, Germany

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Bezirkssportanlage am Wasserturm

Essen, Germany

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Eroglu-Arena

Kleve, Germany

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Sportplatz Büderich

Meerbusch, Germany

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Rasenplatz Lank

Meerbusch, Germany

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BSA Grazer Strasse

Monheim, Germany

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Sportanlage Schetters Busch

Essen, Germany

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Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Holzheim

Neuss, Germany

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Uhlenkrugstadion

Essen, Germany

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Sportplatz Lank

Meerbusch, Germany

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Intersport-Pieron-Arena Kunstrasenplatz

Bocholt, Germany

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Willy-Lemkens-Sportpark

Sonsbeck, Germany

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Jahn-Sport-Anlage

Tönisvorst, Germany

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Bezirkssportanlage Am Eisenbrand Platz 4

Meerbusch, Germany