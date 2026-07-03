Oberliga - Niedersachsen Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Oberliga - Niedersachsen Team List

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Atlas Delmenhorst

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Germania Egestorf

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Heeslinger SC

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Wilhelmshaven

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Borussia Hildesheim

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Lüneburger SK Hansa

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Spelle-Venhaus

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Meppen II

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Bersenbrück

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Schwarz-Weiß Rehden

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Wolfenbuttel

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Eintracht Braunschw. II

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Verden 04

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Wetschen

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Lupo-Martini

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Holthausen-Biene

Oberliga - Niedersachsen Stadiums

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Schone&Bruns-Arena

Meppen, Germany

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Jade-Stadion

Wilhelmshaven, Germany

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A-Platz Hubertushain

Aller, Germany

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Hasestadion

Bersenbrück, Germany

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Sportanlage Sülzwiesen

Lüneburg, Germany

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A-Platz - Flutlicht - Wetschen

Wetschen, Germany

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Nebenplatz Hänsch-Arena

Meppen, Germany

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Friedrich-Ebert-Stadion

Hildesheim, Germany

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B-Platz Eintracht-Stadion

Braunschweig, Germany

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Sportplatz Waldsportstätten

Rehden, Germany

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Lupo Stadio

Wolfsburg, Germany

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Meeschestadion

Wolfenbüttel, Germany

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Stadion Biener Busch

Lingen, Germany

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Joyetech-Arena

Barsinghausen, Germany

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Waldstadion

Heeslingen, Germany

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Stadion an der Düsternortstraße

Delmenhorst, Germany

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Getränke Hoffmann Stadion

Spelle, Germany