Oberliga - Nordost-Süd Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
12:00 PM
Bischofswerdaer FV vs Plauen
Oberliga - Nordost-Süd
Volksbank Arena Bischofswerda, Bischofswerda
May 30, 2026
12:00 PM
FC Grimma vs Einheit Rudolstadt
Oberliga - Nordost-Süd
Husarensportpark Grimma Hauptplatz, Grimma
May 30, 2026
12:00 PM
Heiligenstadt vs Einheit Wernigerode
Oberliga - Nordost-Süd
Gesundbrunnenstadion, Heilbad Heiligenstadt
May 30, 2026
12:00 PM
Germania Halberstadt vs VfL Halle
Oberliga - Nordost-Süd
Friedensstadion, Halberstadt
May 30, 2026
12:00 PM
RSV Eintracht vs SC Freital
Oberliga - Nordost-Süd
Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Stahnsdorf
May 30, 2026
12:00 PM
Empor Glauchau vs Union Sandersdorf
Oberliga - Nordost-Süd
Sportpark Meeraner, Glauchau
May 30, 2026
12:00 PM
FC Lok Stendal vs Krieschow
Oberliga - Nordost-Süd
Stadion am Hölzchen, Stendal
May 30, 2026
12:00 PM
Auerbach vs Budissa Bautzen
Oberliga - Nordost-Süd
Arena zur Vogtlandweide, Auerbach
Oberliga - Nordost-Süd Team List
RSV Eintracht
SC Freital
Plauen
Germania Halberstadt
Auerbach
VfL Halle
Budissa Bautzen
Krieschow
Empor Glauchau
Union Sandersdorf
Einheit Wernigerode
Einheit Rudolstadt
FC Lok Stendal
FC Grimma
Bischofswerdaer FV
Heiligenstadt
Oberliga - Nordost-Süd Stadiums
Sportplatz Mannsbergstraße
Wernigerode, Germany
Stadion am Hölzchen
Stendal, Germany
Arena zur Vogtlandweide
Auerbach, Germany
Friedensstadion
Halberstadt, Germany
Sportpark Krieschow
Kolkwitz, Germany
Stadtisches Stadion im Heinepark
Rudolstadt, Germany
Sport- und Freizeitzentrum Sandersdorf
Sandersdorf-Brehna, Germany
Husarensportpark Grimma Hauptplatz
Grimma, Germany
Vogtlandstadion
Plauen, Germany
Volksbank Arena Bischofswerda
Bischofswerda, Germany
Sportpark Meeraner
Glauchau, Germany
Sportplatz Heinrich-Zille-Straße
Stahnsdorf, Germany
Gesundbrunnenstadion
Heilbad Heiligenstadt, Germany
HWG-Stadion am Zoo
Saale, Germany
Stadion Müllerwiese
Bautzen, Germany
WGF-Arena Stadion des Friedens
Freital, Germany