Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
01:00 PM
SC Idar-Oberstein vs Arminia Ludwigshafen
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Hans Dieter Krieger Stadion, Idar-Oberstein
May 30, 2026
01:00 PM
Diefflen vs FV Engers 07
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Parkstadion, Dillingen/Saar
May 30, 2026
01:00 PM
Auersmacher vs Gonsenheim
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Saar-Blies-Stadion, Kleinblittersdorf
May 30, 2026
01:00 PM
Pirmasens vs Eisbachtal
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Sportpark Husterhöhe, Pirmasens
May 30, 2026
01:00 PM
Kaiserslautern II vs Eppelborn
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Sportpark Rote Teufel Platz 7, Mehlingen
May 30, 2026
01:00 PM
FC Emmelshausen-Karbach vs Hertha Wiesbach
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Sportstätten auf dem Quintinsberg, Karbach
May 30, 2026
01:00 PM
Gau-Odernheim vs Dudenhofen
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Gau-Odernheim Kunstrasen, Gau-Odernheim
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar Team List
Kaiserslautern II
Pirmasens
TuS RW Koblenz
TuS Koblenz
Wormatia Worms
Hertha Wiesbach
Cosmos Koblenz
FV Engers 07
Auersmacher
Gonsenheim
Diefflen
Arminia Ludwigshafen
Eisbachtal
Dudenhofen
SC Idar-Oberstein
FC Emmelshausen-Karbach
Gau-Odernheim
Karbach
Eppelborn
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar Stadiums
Parkstadion
Dillingen/Saar, Germany
Sportpark Rote Teufel Platz 7
Mehlingen, Germany
Sportstätten auf dem Quintinsberg
Karbach, Germany
Sportpark Husterhöhe
Pirmasens, Germany
Stadion Oberwerth
Koblenz, Germany
Sportplatz am Wildpark
Mainz, Germany
ProWin Stadion am Wallenborn
Eppelborn, Germany
Saar-Blies-Stadion
Kleinblittersdorf, Germany
Südweststadion
Ludwigshafen am Rhein, Germany
Eisbachtalstadion
Nentershausen, Germany
FV-Platz Dudenhofen
Dudenhofen, Germany
Stadion am Wasserturm
Neuwied, Germany
Illtalstadion
Eppelborn, Germany
Hans Dieter Krieger Stadion
Idar-Oberstein, Germany
EWR-Arena
Worms, Germany
Haag-Park-Arena
Ludwigshafen am Rhein, Germany