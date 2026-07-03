Regionalliga - Nordost Schedule 2026
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Regionalliga - Nordost Team List
Lokomotive Leipzig
FC Carl Zeiss Jena
Hallescher FC
FSV Zwickau
FC Rot-Weiß Erfurt
Magdeburg II
Altglienicke
Chemnitzer FC
BFC Preussen
Luckenwalde
Hertha BSC II
SV Babelsberg 03
BSG Chemie Leipzig
BFC Dynamo
Greifswalder FC
ZFC Meuselwitz
Eilenburg
Hertha Zehlendorf
Regionalliga - Nordost Stadiums
Bruno-Plache-Stadion
Leipzig, Germany
Ilburg-Stadion
Eilenburg, Germany
Stadion Chemnitz
Chemnitz, Germany
HOWOGE-Arena Hans Zoschke
Berlin, Germany
Preußenstadion
Berlin, Germany
GGZ Arena
Zwickau, Germany
Werner-Seelenbinder-Stadion
Luckenwalde, Germany
Olympiapark-Amateurstadion
Berlin, Germany
Stadion Lichterfelde
Berlin, Germany
Karl-Liebknecht-Stadion
Potsdam, Germany
Alfred-Kunze-Sportpark
Leipzig, Germany
Volksstadion Greifswald
Greifswald, Germany
Sportforum Hohenschönhausen
Berlin, Germany
bluechip-Arena
Meuselwitz, Germany
Ernst-Abbe-Sportfeld
Jena, Germany
Steigerwaldstadion
Erfurt, Germany