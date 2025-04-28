Africa Cup of Nations U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 28, 2025
10:00 PM
Ghana U20 vs Tanzania U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro
Apr 28, 2025
10:00 PM
Congo DR U20 vs Côte d'Ivoire U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro
Apr 29, 2025
10:00 PM
Nigeria U20 vs Egypt U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo
Apr 29, 2025
10:00 PM
South Africa U20 vs Morocco U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo
Apr 30, 2025
10:00 PM
Senegal U20 vs Zambia U20
Africa Cup of Nations U20
Stade de Bouaké, Bouaké
May 01, 2025
10:00 PM
Tanzania U20 vs Congo DR U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro
May 02, 2025
10:00 PM
Egypt U20 vs South Africa U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo
May 02, 2025
10:00 PM
Morocco U20 vs Nigeria U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo
May 03, 2025
10:00 PM
Zambia U20 vs Kenya U20
Africa Cup of Nations U20
Stade de Bouaké, Bouaké
May 04, 2025
10:00 PM
Congo DR U20 vs Ghana U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro
May 05, 2025
10:00 PM
Nigeria U20 vs South Africa U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo
May 05, 2025
10:00 PM
Egypt U20 vs Morocco U20
Africa Cup of Nations U20
Stade de Bouaké, Bouaké
May 06, 2025
10:00 PM
Senegal U20 vs Kenya U20
Africa Cup of Nations U20
Stade de Bouaké, Bouaké
May 07, 2025
10:00 PM
Tanzania U20 vs Côte d'Ivoire U20
Africa Cup of Nations U20
Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro
Africa Cup of Nations U20 Team List
South Africa U20
Nigeria U20
Egypt U20
Morocco U20
Zambia U20
Ghana U20
Senegal U20
Tunisia U20
Congo DR U20
Kenya U20
Tanzania U20
Africa Cup of Nations U20 Stadiums
Suez Canal Stadium
Ismailia, Egypt