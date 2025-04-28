Africa Cup of Nations U20 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 28, 2025

10:00 PM

Ghana U20 vs Tanzania U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro

Apr 28, 2025

10:00 PM

Congo DR U20 vs Côte d'Ivoire U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro

Apr 29, 2025

10:00 PM

Nigeria U20 vs Egypt U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo

Apr 29, 2025

10:00 PM

South Africa U20 vs Morocco U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo

Apr 30, 2025

10:00 PM

Senegal U20 vs Zambia U20

Africa Cup of Nations U20

Stade de Bouaké, Bouaké

May 01, 2025

10:00 PM

Tanzania U20 vs Congo DR U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro

May 02, 2025

10:00 PM

Egypt U20 vs South Africa U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo

May 02, 2025

10:00 PM

Morocco U20 vs Nigeria U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo

May 03, 2025

10:00 PM

Zambia U20 vs Kenya U20

Africa Cup of Nations U20

Stade de Bouaké, Bouaké

May 04, 2025

10:00 PM

Congo DR U20 vs Ghana U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro

May 05, 2025

10:00 PM

Nigeria U20 vs South Africa U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo

May 05, 2025

10:00 PM

Egypt U20 vs Morocco U20

Africa Cup of Nations U20

Stade de Bouaké, Bouaké

May 06, 2025

10:00 PM

Senegal U20 vs Kenya U20

Africa Cup of Nations U20

Stade de Bouaké, Bouaké

May 07, 2025

10:00 PM

Tanzania U20 vs Côte d'Ivoire U20

Africa Cup of Nations U20

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Yamoussoukro

Africa Cup of Nations U20 Team List

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South Africa U20

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Nigeria U20

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Egypt U20

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Morocco U20

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Zambia U20

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Ghana U20

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Senegal U20

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Tunisia U20

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Congo DR U20

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Kenya U20

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Tanzania U20

Africa Cup of Nations U20 Stadiums

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Suez Canal Stadium

Ismailia, Egypt