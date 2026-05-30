All-Island Cup - Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
01:00 PM
Cliftonville W vs Cork City W
All-Island Cup - Women
No info
May 30, 2026
01:00 PM
Treaty Utd W vs Athlone WFC W
All-Island Cup - Women
No info
May 30, 2026
02:00 PM
Linfield W vs Sligo Rovers W
All-Island Cup - Women
No info
May 30, 2026
02:00 PM
Shamrock Rovers W vs Wexford Youths W
All-Island Cup - Women
No info
May 30, 2026
04:00 PM
Galway United W vs DLR Waves W
All-Island Cup - Women
No info
May 30, 2026
04:00 PM
Peamount United W vs Lisburn Rangers W
All-Island Cup - Women
No info
May 30, 2026
04:00 PM
Glentoran BU W vs Shelbourne W
All-Island Cup - Women
No info
All-Island Cup - Women Team List
Galway United W
Shamrock Rovers W
Athlone WFC W
DLR Waves W
Peamount United W
Shelbourne W
Sligo Rovers W
Cliftonville W
Treaty Utd W
Cork City W
Linfield W
Wexford Youths W
Bohemians WFC W
Lisburn Rangers W