All-Island Cup - Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

01:00 PM

Cliftonville W vs Cork City W

All-Island Cup - Women

No info

May 30, 2026

01:00 PM

Treaty Utd W vs Athlone WFC W

All-Island Cup - Women

No info

May 30, 2026

02:00 PM

Linfield W vs Sligo Rovers W

All-Island Cup - Women

No info

May 30, 2026

02:00 PM

No info

May 30, 2026

04:00 PM

Galway United W vs DLR Waves W

All-Island Cup - Women

No info

May 30, 2026

04:00 PM

No info

May 30, 2026

04:00 PM

Glentoran BU W vs Shelbourne W

All-Island Cup - Women

No info

All-Island Cup - Women Team List

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Galway United W

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Shamrock Rovers W

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Athlone WFC W

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DLR Waves W

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Peamount United W

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Shelbourne W

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Sligo Rovers W

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Cliftonville W

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Treaty Utd W

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Cork City W

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Linfield W

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Wexford Youths W

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Bohemians WFC W

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Lisburn Rangers W