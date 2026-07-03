Asian Cup - Qualification Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Asian Cup - Qualification Team List

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Malaysia

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Vietnam

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Singapore

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Syria

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Thailand

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Turkmenistan

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Hong Kong

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Philippines

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Tajikistan

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Lebanon

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Laos

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Myanmar

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Bangladesh

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India

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Yemen

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Bhutan

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Chinese Taipei

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Maldives

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Nepal

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Pakistan

Asian Cup - Qualification Stadiums

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Lao National Stadium KM16

Vientiane, Laos

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Jawaharlal Nehru Stadium

Shillong, Meghalaya, India

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Changlimithang Stadium

Thimphu, Bhutan

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Bukit Jalil National Stadium

Kuala Lumpur, Malaysia

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Thuwunna Stadium

Yangon, Myanmar

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National Stadium

Singapore, Singapore

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Bangabandhu National Stadium

Dhaka, Bangladesh