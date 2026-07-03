CONCACAF U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 24, 2026
08:00 PM
Guatemala U20 vs Costa Rica U20
CONCACAF U20
No info
Jul 24, 2026
11:00 PM
Mexico U20 vs Antigua and Barbuda U20
CONCACAF U20
No info
Jul 25, 2026
09:00 PM
Cuba U20 vs El Salvador U20
CONCACAF U20
No info
Jul 26, 2026
02:00 AM
United States U20 vs Haiti U20
CONCACAF U20
No info
Jul 26, 2026
08:00 PM
Panama U20 vs Canada U20
CONCACAF U20
No info
Jul 27, 2026
01:00 AM
Honduras U20 vs Jamaica U20
CONCACAF U20
No info
Jul 27, 2026
11:00 PM
Antigua and Barbuda U20 vs Guatemala U20
CONCACAF U20
No info
Jul 28, 2026
02:00 AM
Costa Rica U20 vs Mexico U20
CONCACAF U20
No info
Jul 28, 2026
09:00 PM
Haiti U20 vs Cuba U20
CONCACAF U20
No info
Jul 29, 2026
02:00 AM
El Salvador U20 vs United States U20
CONCACAF U20
No info
Jul 29, 2026
08:00 PM
Jamaica U20 vs Panama U20
CONCACAF U20
No info
Jul 30, 2026
01:00 AM
Canada U20 vs Honduras U20
CONCACAF U20
No info
Jul 30, 2026
10:00 PM
Costa Rica U20 vs Antigua and Barbuda U20
CONCACAF U20
No info
Jul 31, 2026
01:00 AM
Mexico U20 vs Guatemala U20
CONCACAF U20
No info
Jul 31, 2026
09:00 PM
El Salvador U20 vs Haiti U20
CONCACAF U20
No info
Aug 01, 2026
02:00 AM
United States U20 vs Cuba U20
CONCACAF U20
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Canada U20 vs Jamaica U20
CONCACAF U20
No info
Aug 02, 2026
01:00 AM
Honduras U20 vs Panama U20
CONCACAF U20
No info
CONCACAF U20 Team List
Suriname U20
Costa Rica U20
Bermuda U20
Aruba U20
Belize U20
El Salvador U20
Trinidad and Tobago U20
Haiti U20
Nicaragua U20
Antigua and Barbuda U20
Canada U20
Dominican Republic U20
Barbados U20
Curaçao U20
Grenada U20