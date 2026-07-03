CONMEBOL Libertadores Schedule 2026
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CONMEBOL Libertadores Team List
Deportes Tolima
Independ. Rivadavia
Sporting Cristal
Independiente Medellin
Cerro Porteno
Flamengo
Independiente del Valle
Rosario Central
U. Catolica
LDU de Quito
Mirassol
Corinthians
Cruzeiro
Palmeiras
Barcelona SC
Coquimbo Unido
Platense
Lanus
O'Higgins
UCV
Estudiantes L.P.
Club Nacional
Fluminense
Juventud
Santa Fe
Boca Juniors
Carabobo FC
Universitario
2 de Mayo
Bolívar
Botafogo
Junior
Always Ready
Argentinos JRS
Deportivo Tachira FC
Nacional Potosí
The Strongest
Universidad Catolica
Deportivo La Guaira
Penarol
Alianza Lima
Club Guarani
Cusco
Liverpool Montevideo
Bahia
Huachipato
Libertad Asuncion