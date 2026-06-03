Friendlies Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 03, 2026

11:35 AM

China W vs Russia W

Friendlies Women

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

New Zealand W vs Haiti W

Friendlies Women

No info

Jun 06, 2026

01:00 AM

Panama W vs Jamaica W

Friendlies Women

No info

Jun 06, 2026

02:00 AM

No info

Jun 06, 2026

06:50 AM

No info

Jun 06, 2026

09:15 AM

Australia W vs Mexico W

Friendlies Women

No info

Jun 06, 2026

10:00 AM

No info

Jun 06, 2026

11:00 AM

No info

Jun 06, 2026

12:00 PM

Kenya W vs Zimbabwe W

Friendlies Women

No info

Jun 06, 2026

12:00 PM

No info

Jun 06, 2026

09:30 PM

Brazil W vs USA W

Friendlies Women

No info

Jun 07, 2026

10:00 AM

China W vs Russia W

Friendlies Women

No info

Jun 09, 2026

01:00 AM

Panama W vs Jamaica W

Friendlies Women

No info

Jun 09, 2026

06:30 AM

No info

Jun 09, 2026

09:00 AM

Australia W vs Mexico W

Friendlies Women

No info

Jun 09, 2026

12:00 PM

Zambia W vs Kenya W

Friendlies Women

No info

Jun 09, 2026

12:00 PM

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

No info

Jun 09, 2026

09:00 PM

No info

Jun 10, 2026

12:30 AM

Brazil W vs USA W

Friendlies Women

No info

Friendlies Women Team List

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Brazil W

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Ivory Coast W

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USA W

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India W

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Egypt W

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Spain U20 W

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Australia W

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Chile W

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China W

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El Salvador W

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England U17 W

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England U20 W

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South Africa W

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Uruguay U20 W

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Morocco W

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Botswana W

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Canada U20 W

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Canada W

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France U19 W

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Germany U19 W

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Japan W

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Senegal W

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Switzerland U19 W

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Uruguay W

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Cameroon W

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Csikszereda MC W

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India U17

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Mauritania W

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Metalist 1925 W

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Mexico W

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Morocco U20 W

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Netherlands U17 W

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Netherlands U19 W

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Nigeria W

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Norway U17 W

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Thailand U20 W

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Thailand W

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United States W U17

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Uzbekistan W

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Venezuela W

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Italy U19 W

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Argentina U17 W

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Benin W

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Burkina Faso W

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Italy U17 W

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Poland U19 W

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South Africa U17 W

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South Korea W

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Switzerland U17 W

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Zambia W

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Algeria W

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Brazil U20 W

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Congo DR W

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Costa Rica U20 W

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Czech Republic U19 W

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Ecuador W

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Ghana W

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Greece W

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Hong Kong W

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Indonesia W

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Japan U17

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Kenya W

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Mali W

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Mexico U17 W

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Mexico U20 W

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Moldova W

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Morocco U17 W

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Poland U17 W

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Portugal U17 W

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Portugal U19 W

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Republic of Ireland U19 W

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Russia W

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Saudi Arabia W

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Spartak Moskva W

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Sweden U19 W

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Tajikistan W

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Tanzania W

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Tunisia W

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UAE W

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United States U20 W

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Uzbekistan U18 W

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Uzbekistan U20 W

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Vietnam U20 W

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Bangladesh U19 W

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Costa Rica W

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Ecuador U20 W

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France U17 W

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Malawi W

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Norway U19 W

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Pakistan W

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Paraguay W

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Peru W

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Saudi Arabia U20 W

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Vietnam W

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Zvezda Perm W