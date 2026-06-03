Friendlies Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 03, 2026
11:35 AM
China W vs Russia W
Friendlies Women
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
New Zealand W vs Haiti W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
01:00 AM
Panama W vs Jamaica W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
02:00 AM
El Salvador W vs Costa Rica W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
06:50 AM
Japan W vs South Africa W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
09:15 AM
Australia W vs Mexico W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
10:00 AM
Indonesia W vs Cambodia W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
11:00 AM
Singapore W vs Cambodia W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
12:00 PM
Kenya W vs Zimbabwe W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
12:00 PM
Zambia W vs Burkina Faso W
Friendlies Women
No info
Jun 06, 2026
09:30 PM
Brazil W vs USA W
Friendlies Women
No info
Jun 07, 2026
10:00 AM
China W vs Russia W
Friendlies Women
No info
Jun 09, 2026
01:00 AM
Panama W vs Jamaica W
Friendlies Women
No info
Jun 09, 2026
06:30 AM
Japan W vs South Africa W
Friendlies Women
No info
Jun 09, 2026
09:00 AM
Australia W vs Mexico W
Friendlies Women
No info
Jun 09, 2026
12:00 PM
Zambia W vs Kenya W
Friendlies Women
No info
Jun 09, 2026
12:00 PM
Zimbabwe W vs Burkina Faso W
Friendlies Women
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
New Zealand W vs Morocco W
Friendlies Women
No info
Jun 09, 2026
09:00 PM
Guatemala W vs El Salvador W
Friendlies Women
No info
Jun 10, 2026
12:30 AM
Brazil W vs USA W
Friendlies Women
No info
Friendlies Women Team List
Brazil W
Ivory Coast W
USA W
India W
Egypt W
Spain U20 W
Australia W
Chile W
China W
El Salvador W
England U17 W
England U20 W
South Africa W
Uruguay U20 W
Morocco W
Botswana W
Canada U20 W
Canada W
France U19 W
Germany U19 W
Japan W
Senegal W
Switzerland U19 W
Uruguay W
Cameroon W
Csikszereda MC W
India U17
Mauritania W
Metalist 1925 W
Mexico W
Morocco U20 W
Netherlands U17 W
Netherlands U19 W
Nigeria W
Norway U17 W
Thailand U20 W
Thailand W
United States W U17
Uzbekistan W
Venezuela W
Italy U19 W
Argentina U17 W
Benin W
Burkina Faso W
Italy U17 W
Poland U19 W
South Africa U17 W
South Korea W
Switzerland U17 W
Zambia W
Algeria W
Brazil U20 W
Congo DR W
Costa Rica U20 W
Czech Republic U19 W
Ecuador W
Ghana W
Greece W
Hong Kong W
Indonesia W
Japan U17
Kenya W
Mali W
Mexico U17 W
Mexico U20 W
Moldova W
Morocco U17 W
Poland U17 W
Portugal U17 W
Portugal U19 W
Republic of Ireland U19 W
Russia W
Saudi Arabia W
Spartak Moskva W
Sweden U19 W
Tajikistan W
Tanzania W
Tunisia W
UAE W
United States U20 W
Uzbekistan U18 W
Uzbekistan U20 W
Vietnam U20 W
Bangladesh U19 W
Costa Rica W
Ecuador U20 W
France U17 W
Malawi W
Norway U19 W
Pakistan W
Paraguay W
Peru W
Saudi Arabia U20 W
Vietnam W
Zvezda Perm W