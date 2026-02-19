Friendlies Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Feb 19, 2026
10:00 AM
Italy U18 vs Ukraine U18
Friendlies
No info
Mar 27, 2026
06:00 AM
China vs Curaçao
Friendlies
Accor Stadium, Sydney
Mar 27, 2026
06:00 AM
New Zealand vs Finland
Friendlies
No info
Mar 27, 2026
09:10 AM
Australia vs Cameroon
Friendlies
Accor Stadium, Sydney
Mar 30, 2026
06:00 AM
New Zealand vs Chile
Friendlies
No info
Mar 31, 2026
06:00 AM
China vs Cameroon
Friendlies
AAMI Park, Melbourne
Mar 31, 2026
09:10 AM
Australia vs Curaçao
Friendlies
AAMI Park, Melbourne
May 30, 2026
12:00 PM
Scotland vs Curaçao
Friendlies
Hampden Park, Glasgow
May 30, 2026
01:00 PM
Croatia U21 vs Greece U21
Friendlies
Gradski stadion Ivan Kusek Apas, Koprivnica
May 30, 2026
11:30 PM
Ecuador vs Saudi Arabia
Friendlies
Sports Illustrated Stadium
May 31, 2026
01:00 AM
South Korea vs Trinidad and Tobago
Friendlies
BYU South Field
May 31, 2026
02:00 AM
Mexico vs Australia
Friendlies
Rose Bowl
May 31, 2026
10:25 AM
Japan vs Iceland
Friendlies
No info
May 31, 2026
11:30 AM
Singapore vs Mongolia
Friendlies
No info
May 31, 2026
01:00 PM
Switzerland vs Jordan
Friendlies
No info
May 31, 2026
02:00 PM
Czech Republic vs Kosovo
Friendlies
epet ARENA, Prague
May 31, 2026
02:30 PM
England U18 vs Cyprus U19
Friendlies
No info
May 31, 2026
03:30 PM
Poland vs Ukraine
Friendlies
Tarczynski Arena
May 31, 2026
06:45 PM
Germany vs Finland
Friendlies
Mewa Arena, Mainz
May 31, 2026
07:30 PM
USA vs Senegal
Friendlies
Bank of America Stadium
May 31, 2026
09:30 PM
Brazil vs Panama
Friendlies
No info
Jun 01, 2026
01:00 PM
Tajikistan vs Palestine
Friendlies
No info
Jun 01, 2026
04:00 PM
Bulgaria vs Montenegro
Friendlies
No info
Jun 01, 2026
04:00 PM
Slovakia vs Malta
Friendlies
No info
Jun 01, 2026
04:30 PM
Türkiye vs FYR Macedonia
Friendlies
No info
Jun 01, 2026
05:00 PM
Norway vs Sweden
Friendlies
No info
Jun 01, 2026
06:45 PM
Austria vs Tunisia
Friendlies
Ernst Happel Stadion, Vienna
Jun 01, 2026
11:00 PM
Colombia vs Costa Rica
Friendlies
No info
Jun 02, 2026
01:00 AM
Canada vs Uzbekistan
Friendlies
No info
Jun 02, 2026
04:00 PM
Croatia vs Belgium
Friendlies
Stadion HNK Rijeka, Rijeka
Jun 02, 2026
05:00 PM
Georgia vs Romania
Friendlies
No info
Jun 02, 2026
06:45 PM
Wales vs Ghana
Friendlies
Cardiff City Stadium, Cardiff
Jun 03, 2026
12:00 AM
Haiti vs New Zealand
Friendlies
Chase Stadium
Jun 03, 2026
02:30 PM
Kyrgyzstan vs Kenya
Friendlies
No info
Jun 03, 2026
03:30 PM
Croatia U21 vs Qatar U20
Friendlies
No info
Jun 03, 2026
06:00 PM
Denmark vs Congo DR
Friendlies
Maurice Dufrasnestadion
Jun 03, 2026
06:00 PM
Albania vs Israel
Friendlies
No info
Jun 03, 2026
06:30 PM
Portugal U21 vs Northern Ireland U21
Friendlies
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
Jun 03, 2026
06:45 PM
Netherlands vs Algeria
Friendlies
No info
Jun 03, 2026
06:45 PM
Poland vs Nigeria
Friendlies
PGE Narodowy, Warsaw
Jun 03, 2026
06:45 PM
Luxembourg vs Italy
Friendlies
Stade de Luxembourg, Luxembourg
Jun 04, 2026
12:45 AM
Panama vs Dominican Republic
Friendlies
No info
Jun 04, 2026
01:00 AM
South Korea vs El Salvador
Friendlies
America First Field
Jun 04, 2026
12:00 PM
Slovenia vs Cyprus
Friendlies
No info
Jun 04, 2026
12:00 PM
Cambodia vs Bhutan
Friendlies
No info
Jun 04, 2026
04:00 PM
Northern Ireland vs Guinea
Friendlies
No info
Jun 04, 2026
04:00 PM
Moldova U21 vs Malta U21
Friendlies
Complexul Sportiv Raional, Orhei
Jun 04, 2026
05:00 PM
Sweden vs Greece
Friendlies
Strawberry Arena, Solna
Jun 04, 2026
05:00 PM
Andorra vs Liechtenstein
Friendlies
No info
Jun 04, 2026
07:00 PM
Spain vs Iraq
Friendlies
No info
Jun 04, 2026
07:10 PM
France vs Ivory Coast
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
12:00 AM
Guatemala vs Czech Republic
Friendlies
Sports Illustrated Stadium
Jun 05, 2026
02:00 AM
Mexico vs Serbia
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
11:30 AM
Singapore vs China
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
12:00 PM
Angola vs Botswana
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
12:00 PM
Hong Kong vs Mongolia
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
12:30 PM
Thailand vs Kuwait
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
01:00 PM
Indonesia vs Oman
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
Georgia vs Bahrain
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
Belarus vs Syria
Friendlies
National Stadium, Minsk
Jun 05, 2026
04:30 PM
Slovakia vs Montenegro
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
05:00 PM
San Marino vs Bangladesh
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
05:00 PM
Moldova vs Bulgaria
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
05:00 PM
Russia vs Burkina Faso
Friendlies
Volgograd Arena, Volgograd
Jun 05, 2026
05:45 PM
Hungary vs Finland
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
06:00 PM
Azerbaijan vs Malta
Friendlies
Szombathely
Jun 05, 2026
10:15 PM
Paraguay vs Nicaragua
Friendlies
No info
Jun 05, 2026
11:30 PM
Canada vs Rep. Of Ireland
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
12:00 AM
Haiti vs Peru
Friendlies
Nu Stadium
Jun 06, 2026
12:00 PM
Ethiopia vs Malawi
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
01:00 PM
Belgium vs Tunisia
Friendlies
King Baudouin Stadium, Brussels
Jun 06, 2026
02:30 PM
Palestine vs Kenya
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
03:30 PM
Croatia U21 vs Republic of Ireland U21
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
04:00 PM
Armenia vs Kazakhstan
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
05:45 PM
Portugal vs Chile
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
05:45 PM
Romania vs Wales
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
06:00 PM
Albania vs Luxembourg
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
06:30 PM
USA vs Germany
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
07:00 PM
Australia vs Switzerland
Friendlies
Snapdragon Stadium
Jun 06, 2026
07:00 PM
Panama vs Bosnia & Herzegovina
Friendlies
CITYPARK
Jun 06, 2026
08:00 PM
England vs New Zealand
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Bolivia vs Scotland
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Qatar vs El Salvador
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
10:00 PM
Brazil vs Egypt
Friendlies
No info
Jun 06, 2026
11:00 PM
Türkiye vs Venezuela
Friendlies
No info
Jun 07, 2026
12:00 AM
Curaçao vs Aruba
Friendlies
No info
Jun 07, 2026
12:00 AM
Argentina vs Honduras
Friendlies
Kyle Field
Jun 07, 2026
01:00 PM
Liechtenstein vs Cyprus
Friendlies
No info
Jun 07, 2026
04:30 PM
Denmark vs Ukraine
Friendlies
Odense Isstadion, Odense
Jun 07, 2026
05:00 PM
Kosovo vs Andorra
Friendlies
Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina
Jun 07, 2026
06:45 PM
Croatia vs Slovenia
Friendlies
Gradski stadion Varazdin
Jun 07, 2026
07:00 PM
Greece vs Italy
Friendlies
Pankritio Stadium, Heraklion
Jun 07, 2026
07:00 PM
Morocco vs Norway
Friendlies
Sports Illustrated Stadium
Jun 07, 2026
08:00 PM
Ecuador vs Guatemala
Friendlies
ScottsMiracle-Gro Field
Jun 07, 2026
11:00 PM
Jordan vs Colombia
Friendlies
No info
Jun 08, 2026
06:45 PM
Netherlands vs Uzbekistan
Friendlies
No info
Jun 08, 2026
07:10 PM
France vs Northern Ireland
Friendlies
Stadium Lille Metropole, Lille
Jun 09, 2026
02:00 AM
Peru vs Spain
Friendlies
Puebla
Jun 09, 2026
10:00 AM
Cambodia vs Hong Kong
Friendlies
No info
Jun 09, 2026
11:30 AM
Philippines vs Myanmar
Friendlies
No info
Jun 09, 2026
12:00 PM
Oman vs Kuwait
Friendlies
No info
Jun 09, 2026
12:00 PM
Ethiopia vs Malawi
Friendlies
No info
Jun 09, 2026
02:00 PM
Bahrain vs Syria
Friendlies
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Armenia vs Moldova
Friendlies
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Congo DR vs Chile
Friendlies
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM