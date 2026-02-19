Friendlies Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Feb 19, 2026

10:00 AM

No info

Mar 27, 2026

06:00 AM

Accor Stadium, Sydney

Mar 27, 2026

06:00 AM

No info

Mar 27, 2026

09:10 AM

Accor Stadium, Sydney

Mar 30, 2026

06:00 AM

No info

Mar 31, 2026

06:00 AM

AAMI Park, Melbourne

Mar 31, 2026

09:10 AM

AAMI Park, Melbourne

May 30, 2026

12:00 PM

Hampden Park, Glasgow

May 30, 2026

01:00 PM

Gradski stadion Ivan Kusek Apas, Koprivnica

May 30, 2026

11:30 PM

Sports Illustrated Stadium

May 31, 2026

01:00 AM

BYU South Field

May 31, 2026

02:00 AM

Rose Bowl

May 31, 2026

10:25 AM

No info

May 31, 2026

11:30 AM

No info

May 31, 2026

01:00 PM

No info

May 31, 2026

02:00 PM

epet ARENA, Prague

May 31, 2026

02:30 PM

No info

May 31, 2026

03:30 PM

Tarczynski Arena

May 31, 2026

06:45 PM

Mewa Arena, Mainz

May 31, 2026

07:30 PM

USA vs Senegal

Friendlies

Bank of America Stadium

May 31, 2026

09:30 PM

No info

Jun 01, 2026

01:00 PM

No info

Jun 01, 2026

04:00 PM

No info

Jun 01, 2026

04:00 PM

No info

Jun 01, 2026

04:30 PM

No info

Jun 01, 2026

05:00 PM

No info

Jun 01, 2026

06:45 PM

Ernst Happel Stadion, Vienna

Jun 01, 2026

11:00 PM

No info

Jun 02, 2026

01:00 AM

No info

Jun 02, 2026

04:00 PM

Stadion HNK Rijeka, Rijeka

Jun 02, 2026

05:00 PM

No info

Jun 02, 2026

06:45 PM

Wales vs Ghana

Friendlies

Cardiff City Stadium, Cardiff

Jun 03, 2026

12:00 AM

Chase Stadium

Jun 03, 2026

02:30 PM

No info

Jun 03, 2026

03:30 PM

No info

Jun 03, 2026

06:00 PM

Maurice Dufrasnestadion

Jun 03, 2026

06:00 PM

No info

Jun 03, 2026

06:30 PM

Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril

Jun 03, 2026

06:45 PM

No info

Jun 03, 2026

06:45 PM

PGE Narodowy, Warsaw

Jun 03, 2026

06:45 PM

Stade de Luxembourg, Luxembourg

Jun 04, 2026

12:45 AM

No info

Jun 04, 2026

01:00 AM

America First Field

Jun 04, 2026

12:00 PM

No info

Jun 04, 2026

12:00 PM

No info

Jun 04, 2026

04:00 PM

No info

Jun 04, 2026

04:00 PM

Complexul Sportiv Raional, Orhei

Jun 04, 2026

05:00 PM

Strawberry Arena, Solna

Jun 04, 2026

05:00 PM

No info

Jun 04, 2026

07:00 PM

Spain vs Iraq

Friendlies

No info

Jun 04, 2026

07:10 PM

No info

Jun 05, 2026

12:00 AM

Sports Illustrated Stadium

Jun 05, 2026

02:00 AM

No info

Jun 05, 2026

11:30 AM

No info

Jun 05, 2026

12:00 PM

No info

Jun 05, 2026

12:00 PM

No info

Jun 05, 2026

12:30 PM

No info

Jun 05, 2026

01:00 PM

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

National Stadium, Minsk

Jun 05, 2026

04:30 PM

No info

Jun 05, 2026

05:00 PM

No info

Jun 05, 2026

05:00 PM

No info

Jun 05, 2026

05:00 PM

Volgograd Arena, Volgograd

Jun 05, 2026

05:45 PM

No info

Jun 05, 2026

06:00 PM

Szombathely

Jun 05, 2026

10:15 PM

No info

Jun 05, 2026

11:30 PM

No info

Jun 06, 2026

12:00 AM

Haiti vs Peru

Friendlies

Nu Stadium

Jun 06, 2026

12:00 PM

No info

Jun 06, 2026

01:00 PM

King Baudouin Stadium, Brussels

Jun 06, 2026

02:30 PM

No info

Jun 06, 2026

03:30 PM

No info

Jun 06, 2026

04:00 PM

No info

Jun 06, 2026

05:45 PM

No info

Jun 06, 2026

05:45 PM

No info

Jun 06, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:30 PM

USA vs Germany

Friendlies

No info

Jun 06, 2026

07:00 PM

Snapdragon Stadium

Jun 06, 2026

07:00 PM

CITYPARK

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

10:00 PM

Brazil vs Egypt

Friendlies

No info

Jun 06, 2026

11:00 PM

No info

Jun 07, 2026

12:00 AM

No info

Jun 07, 2026

12:00 AM

Kyle Field

Jun 07, 2026

01:00 PM

No info

Jun 07, 2026

04:30 PM

Odense Isstadion, Odense

Jun 07, 2026

05:00 PM

Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina

Jun 07, 2026

06:45 PM

Gradski stadion Varazdin

Jun 07, 2026

07:00 PM

Greece vs Italy

Friendlies

Pankritio Stadium, Heraklion

Jun 07, 2026

07:00 PM

Sports Illustrated Stadium

Jun 07, 2026

08:00 PM

ScottsMiracle-Gro Field

Jun 07, 2026

11:00 PM

No info

Jun 08, 2026

06:45 PM

No info

Jun 08, 2026

07:10 PM

Stadium Lille Metropole, Lille

Jun 09, 2026

02:00 AM

Peru vs Spain

Friendlies

Puebla

Jun 09, 2026

10:00 AM

No info

Jun 09, 2026

11:30 AM

No info

Jun 09, 2026

12:00 PM

Oman vs Kuwait

Friendlies

No info

Jun 09, 2026

12:00 PM

No info

Jun 09, 2026

02:00 PM

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM