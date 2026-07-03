Leagues Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Aug 04, 2026

11:30 PM

No info

Aug 04, 2026

11:45 PM

No info

Aug 05, 2026

12:00 AM

No info

Aug 05, 2026

12:30 AM

No info

Aug 05, 2026

02:00 AM

No info

Aug 05, 2026

02:30 AM

No info

Aug 05, 2026

11:30 PM

No info

Aug 05, 2026

11:30 PM

No info

Aug 06, 2026

12:30 AM

No info

Aug 06, 2026

12:30 AM

No info

Aug 06, 2026

02:00 AM

No info

Aug 06, 2026

02:30 AM

No info

Aug 06, 2026

11:30 PM

No info

Aug 07, 2026

12:00 AM

No info

Aug 07, 2026

12:30 AM

No info

Aug 07, 2026

01:00 AM

No info

Aug 07, 2026

02:00 AM

No info

Aug 07, 2026

02:30 AM

No info

Aug 07, 2026

11:30 PM

No info

Aug 07, 2026

11:30 PM

No info

Aug 08, 2026

12:00 AM

No info

Aug 08, 2026

01:00 AM

No info

Aug 08, 2026

02:30 AM

No info

Aug 08, 2026

10:30 PM

No info

Aug 09, 2026

12:00 AM

No info

Aug 09, 2026

01:00 AM

No info

Aug 09, 2026

02:00 AM

No info

Aug 09, 2026

03:10 AM

No info

Aug 09, 2026

09:00 PM

No info

Aug 09, 2026

11:30 PM

No info

Aug 09, 2026

11:30 PM

No info

Aug 10, 2026

12:00 AM

No info

Aug 10, 2026

12:00 AM

No info

Aug 10, 2026

01:00 AM

Austin vs Puebla

Leagues Cup

No info

Aug 10, 2026

02:00 AM

No info

Aug 10, 2026

02:15 AM

No info

Aug 11, 2026

11:30 PM

No info

Aug 11, 2026

11:30 PM

No info

Aug 12, 2026

12:00 AM

No info

Aug 12, 2026

12:30 AM

No info

Aug 12, 2026

01:30 AM

No info

Aug 12, 2026

02:00 AM

No info

Aug 12, 2026

11:30 PM

No info

Aug 12, 2026

11:30 PM

No info

Aug 13, 2026

12:00 AM

No info

Aug 13, 2026

02:00 AM

No info

Aug 13, 2026

02:15 AM

No info

Aug 13, 2026

02:30 AM

No info

Aug 13, 2026

02:30 AM

No info

Aug 13, 2026

11:00 PM

No info

Aug 13, 2026

11:30 PM

No info

Aug 14, 2026

12:30 AM

No info

Aug 14, 2026

01:00 AM

No info

Aug 14, 2026

02:30 AM

No info