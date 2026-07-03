Leagues Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Aug 04, 2026
11:30 PM
FC Cincinnati vs CF Pachuca
Leagues Cup
No info
Aug 04, 2026
11:45 PM
Columbus Crew vs Atlas
Leagues Cup
No info
Aug 05, 2026
12:00 AM
Charlotte vs U.N.A.M. - Pumas
Leagues Cup
No info
Aug 05, 2026
12:30 AM
Minnesota United FC vs FC Juarez
Leagues Cup
No info
Aug 05, 2026
02:00 AM
Tigres UANL vs Real Salt Lake
Leagues Cup
No info
Aug 05, 2026
02:30 AM
Vancouver Whitecaps vs Mazatlán
Leagues Cup
No info
Aug 05, 2026
11:30 PM
Inter Miami vs Atletico San Luis
Leagues Cup
No info
Aug 05, 2026
11:30 PM
Monterrey vs Orlando City SC
Leagues Cup
No info
Aug 06, 2026
12:30 AM
FC Dallas vs Club Queretaro
Leagues Cup
No info
Aug 06, 2026
12:30 AM
Nashville SC vs Leon
Leagues Cup
No info
Aug 06, 2026
02:00 AM
Toluca vs Seattle Sounders
Leagues Cup
No info
Aug 06, 2026
02:30 AM
Los Angeles FC vs Guadalajara Chivas
Leagues Cup
No info
Aug 06, 2026
11:30 PM
New York City FC vs Santos Laguna
Leagues Cup
No info
Aug 07, 2026
12:00 AM
Cruz Azul vs Philadelphia Union
Leagues Cup
No info
Aug 07, 2026
12:30 AM
Chicago Fire vs Necaxa
Leagues Cup
No info
Aug 07, 2026
01:00 AM
Austin vs Club Tijuana
Leagues Cup
No info
Aug 07, 2026
02:00 AM
Club America vs San Diego
Leagues Cup
No info
Aug 07, 2026
02:30 AM
Portland Timbers vs Puebla
Leagues Cup
No info
Aug 07, 2026
11:30 PM
Charlotte vs Atlas
Leagues Cup
No info
Aug 07, 2026
11:30 PM
Columbus Crew vs CF Pachuca
Leagues Cup
No info
Aug 08, 2026
12:00 AM
FC Cincinnati vs U.N.A.M. - Pumas
Leagues Cup
No info
Aug 08, 2026
01:00 AM
Tigres UANL vs Minnesota United FC
Leagues Cup
No info
Aug 08, 2026
02:30 AM
Vancouver Whitecaps vs FC Juarez
Leagues Cup
No info
Aug 08, 2026
10:30 PM
Orlando City SC vs Leon
Leagues Cup
No info
Aug 09, 2026
12:00 AM
Inter Miami vs Monterrey
Leagues Cup
No info
Aug 09, 2026
01:00 AM
Guadalajara Chivas vs FC Dallas
Leagues Cup
No info
Aug 09, 2026
02:00 AM
Real Salt Lake vs Mazatlán
Leagues Cup
No info
Aug 09, 2026
03:10 AM
Toluca vs Los Angeles FC
Leagues Cup
No info
Aug 09, 2026
09:00 PM
Seattle Sounders vs Club Queretaro
Leagues Cup
No info
Aug 09, 2026
11:30 PM
Cruz Azul vs New York City FC
Leagues Cup
No info
Aug 09, 2026
11:30 PM
Philadelphia Union vs Necaxa
Leagues Cup
No info
Aug 10, 2026
12:00 AM
Chicago Fire vs Santos Laguna
Leagues Cup
No info
Aug 10, 2026
12:00 AM
Nashville SC vs Atletico San Luis
Leagues Cup
No info
Aug 10, 2026
01:00 AM
Austin vs Puebla
Leagues Cup
No info
Aug 10, 2026
02:00 AM
San Diego vs Club Tijuana
Leagues Cup
No info
Aug 10, 2026
02:15 AM
Club America vs Portland Timbers
Leagues Cup
No info
Aug 11, 2026
11:30 PM
Charlotte vs CF Pachuca
Leagues Cup
No info
Aug 11, 2026
11:30 PM
Columbus Crew vs U.N.A.M. - Pumas
Leagues Cup
No info
Aug 12, 2026
12:00 AM
FC Cincinnati vs Atlas
Leagues Cup
No info
Aug 12, 2026
12:30 AM
Minnesota United FC vs Mazatlán
Leagues Cup
No info
Aug 12, 2026
01:30 AM
Real Salt Lake vs FC Juarez
Leagues Cup
No info
Aug 12, 2026
02:00 AM
Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps
Leagues Cup
No info
Aug 12, 2026
11:30 PM
Inter Miami vs Leon
Leagues Cup
No info
Aug 12, 2026
11:30 PM
Orlando City SC vs Atletico San Luis
Leagues Cup
No info
Aug 13, 2026
12:00 AM
Monterrey vs Nashville SC
Leagues Cup
No info
Aug 13, 2026
02:00 AM
Toluca vs FC Dallas
Leagues Cup
No info
Aug 13, 2026
02:15 AM
San Diego vs Puebla
Leagues Cup
No info
Aug 13, 2026
02:30 AM
Los Angeles FC vs Club Queretaro
Leagues Cup
No info
Aug 13, 2026
02:30 AM
Seattle Sounders vs Guadalajara Chivas
Leagues Cup
No info
Aug 13, 2026
11:00 PM
Philadelphia Union vs Santos Laguna
Leagues Cup
No info
Aug 13, 2026
11:30 PM
New York City FC vs Necaxa
Leagues Cup
No info
Aug 14, 2026
12:30 AM
Club America vs Austin
Leagues Cup
No info
Aug 14, 2026
01:00 AM
Cruz Azul vs Chicago Fire
Leagues Cup
No info
Aug 14, 2026
02:30 AM
Portland Timbers vs Club Tijuana
Leagues Cup
No info