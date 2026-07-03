Olympics Men Schedule 2026
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Olympics Men Team List
France U23
Spain U23
Egypt U23
Morocco U23
Japan U23
Argentina U23
Paraguay U23
United States U23
Iraq U23
New Zealand U23
Ukraine U23
Dominican Republic U23
Israel U23
Mali U23
Uzbekistan U23
Guinea U23
Olympics Men Stadiums
Parc des Princes
Paris, France
Stade Geoffroy-Guichard
Saint-Ètienne, France
Groupama Stadium
Décines-Charpieu, France
Allianz Riviera
Nice, France
Stade Matmut-Atlantique
Bordeaux, France
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Nantes, France