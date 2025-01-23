Sudamericano U20 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jan 23, 2025

12:00 AM

No info

Jan 24, 2025

12:00 AM

Brazil U20 vs Chile U20

Sudamericano U20

No info

Jan 25, 2025

12:00 AM

No info

Jan 25, 2025

12:00 AM

No info

Jan 26, 2025

12:00 AM

No info

Jan 27, 2025

12:00 AM

No info

Jan 27, 2025

12:00 AM

No info

Jan 28, 2025

12:00 AM

Chile U20 vs Bolivia U20

Sudamericano U20

No info

Jan 29, 2025

12:00 AM

No info

Jan 29, 2025

12:00 AM

No info

Jan 31, 2025

12:00 AM

Peru U20 vs Uruguay U20

Sudamericano U20

No info

Jan 31, 2025

12:00 AM

No info

Feb 01, 2025

12:00 AM

Ecuador U20 vs Chile U20

Sudamericano U20

No info

Sudamericano U20 Team List

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Brazil U20

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Colombia U20

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Paraguay U20

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Argentina U20

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Uruguay U20

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Chile U20

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Venezuela U20

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Ecuador U20

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Bolivia U20

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Peru U20

Sudamericano U20 Stadiums

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Estadio Olímpico de la UCV

Caracas, Venezuela

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Estadio Polideportivo Misael Delgado

Valencia, Venezuela

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Estadio Nacional Brígido Iriarte

Caracas, Venezuela