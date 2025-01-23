Sudamericano U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jan 23, 2025
12:00 AM
Argentina U20 vs Venezuela U20
Sudamericano U20
No info
Jan 24, 2025
12:00 AM
Brazil U20 vs Chile U20
Sudamericano U20
No info
Jan 25, 2025
12:00 AM
Argentina U20 vs Peru U20
Sudamericano U20
No info
Jan 25, 2025
12:00 AM
Paraguay U20 vs Uruguay U20
Sudamericano U20
No info
Jan 26, 2025
12:00 AM
Chile U20 vs Colombia U20
Sudamericano U20
No info
Jan 27, 2025
12:00 AM
Uruguay U20 vs Venezuela U20
Sudamericano U20
No info
Jan 27, 2025
12:00 AM
Paraguay U20 vs Argentina U20
Sudamericano U20
No info
Jan 28, 2025
12:00 AM
Chile U20 vs Bolivia U20
Sudamericano U20
No info
Jan 29, 2025
12:00 AM
Venezuela U20 vs Peru U20
Sudamericano U20
No info
Jan 29, 2025
12:00 AM
Uruguay U20 vs Argentina U20
Sudamericano U20
No info
Jan 31, 2025
12:00 AM
Peru U20 vs Uruguay U20
Sudamericano U20
No info
Jan 31, 2025
12:00 AM
Venezuela U20 vs Paraguay U20
Sudamericano U20
No info
Feb 01, 2025
12:00 AM
Ecuador U20 vs Chile U20
Sudamericano U20
No info
Sudamericano U20 Team List
Brazil U20
Colombia U20
Paraguay U20
Argentina U20
Uruguay U20
Chile U20
Venezuela U20
Ecuador U20
Bolivia U20
Peru U20
Sudamericano U20 Stadiums
Estadio Olímpico de la UCV
Caracas, Venezuela
Estadio Polideportivo Misael Delgado
Valencia, Venezuela
Estadio Nacional Brígido Iriarte
Caracas, Venezuela