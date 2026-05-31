Tournoi Maurice Revello Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 31, 2026
01:00 PM
China PR U20 vs Saudi Arabia U23
Tournoi Maurice Revello
No info
May 31, 2026
04:30 PM
Congo DR U20 vs Tunisia U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 01, 2026
01:00 PM
Japan U20 vs Côte d'Ivoire U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 01, 2026
04:30 PM
Venezuela U20 vs Canada U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 02, 2026
01:00 PM
China PR U20 vs Congo DR U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 02, 2026
04:30 PM
Saudi Arabia U23 vs Colombia U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 03, 2026
01:00 PM
Japan U20 vs Portugal U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 03, 2026
04:30 PM
Côte d'Ivoire U20 vs Venezuela U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 05, 2026
01:00 PM
Colombia U20 vs China PR U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 05, 2026
04:30 PM
Saudi Arabia U23 vs Tunisia U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 06, 2026
01:00 PM
Japan U20 vs Canada U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 06, 2026
04:30 PM
Portugal U20 vs Côte d'Ivoire U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 07, 2026
01:00 PM
Congo DR U20 vs Colombia U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 07, 2026
04:30 PM
China PR U20 vs Tunisia U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 08, 2026
01:00 PM
Côte d'Ivoire U20 vs Canada U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 08, 2026
04:30 PM
Venezuela U20 vs Portugal U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 10, 2026
11:30 AM
Congo DR U20 vs Saudi Arabia U23
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 10, 2026
05:00 PM
Colombia U20 vs Tunisia U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 11, 2026
11:30 AM
Venezuela U20 vs Japan U20
Tournoi Maurice Revello
No info
Jun 11, 2026
05:00 PM
Portugal U20 vs Canada U20
Tournoi Maurice Revello
No info