Tournoi Maurice Revello Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 31, 2026

01:00 PM

China PR U20 vs Saudi Arabia U23

Tournoi Maurice Revello

No info

May 31, 2026

04:30 PM

Congo DR U20 vs Tunisia U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 01, 2026

01:00 PM

Japan U20 vs Côte d'Ivoire U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 01, 2026

04:30 PM

Venezuela U20 vs Canada U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 02, 2026

01:00 PM

China PR U20 vs Congo DR U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 02, 2026

04:30 PM

Saudi Arabia U23 vs Colombia U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 03, 2026

01:00 PM

Japan U20 vs Portugal U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 03, 2026

04:30 PM

No info

Jun 05, 2026

01:00 PM

Colombia U20 vs China PR U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 05, 2026

04:30 PM

Saudi Arabia U23 vs Tunisia U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 06, 2026

01:00 PM

Japan U20 vs Canada U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 06, 2026

04:30 PM

Portugal U20 vs Côte d'Ivoire U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 07, 2026

01:00 PM

Congo DR U20 vs Colombia U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 07, 2026

04:30 PM

China PR U20 vs Tunisia U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 08, 2026

01:00 PM

Côte d'Ivoire U20 vs Canada U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 08, 2026

04:30 PM

Venezuela U20 vs Portugal U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 10, 2026

11:30 AM

Congo DR U20 vs Saudi Arabia U23

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 10, 2026

05:00 PM

Colombia U20 vs Tunisia U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 11, 2026

11:30 AM

Venezuela U20 vs Japan U20

Tournoi Maurice Revello

No info

Jun 11, 2026

05:00 PM

Portugal U20 vs Canada U20

Tournoi Maurice Revello

No info