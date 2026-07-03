UEFA Champions League Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
UEFA Champions League Women Team List
Barcelona W
Manchester United W
Arsenal W
Real Madrid W
Lyon W
Bayern Munich W
Chelsea W
Vålerenga W
VfL Wolfsburg W
OH Leuven W
Twente W
Paris FC W
Atletico Madrid W
Juventus W
Roma W
Brann W
Austria Wien W
St. Pölten W
Vorskla Poltava W
Athlone WFC W
Ferencváros W
Fomget Gençlik W
Fortuna Hjørring W
GKS Katowice W
BIIK Kazygurt W
Breidablik W
Cliftonville W
Dinamo-BGU W
Farul Constanţa W
Gintra-Universitetas W
Hammarby W
Hibernian W
Inter Milano W
Lanchkhuti
PSV/Eindhoven W
Rosengård W
SFK 2000 W
Slavia Praha W
Sparta Praha W
Sporting Braga W
Sporting CP W
Vllaznia W
Young Boys W
ŽNK Mura W
Paris Saint Germain W
SL Benfica W
Häcken W
Apollon Limassol W
Cardiff City W
Crvena zvezda W
Eintracht Frankfurt W
Glasgow City W
HJK W
Ljuboten W
Maccabi Kiryat Gat W
Metalist 1925 W
Minsk W
Mitrovica W
Nordsjælland W
Racing W
Spartak Myjava W
Valur W
UEFA Champions League Women Stadiums
ŠC NK Slatina
Radenci, Slovenia
Stadiumi Loro Boriçi
Shkodër, Albania
Hévízi úti Stadion
Budapest, Hungary
Estadio Alfredo Di Stéfano
Madrid, Spain
Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Alcalá de Henares, Spain
Mestni Štadion Fazanerija
Murska Sobota, Slovenia
Stadion Ďolíček
Praha, Czech-Republic
Bolt Arena
Helsinki, Finland
Stade Jean Bouin
Paris, France
Leigh Sports Village Stadium
Leigh, Greater Manchester, England
Stadio Tre Fontane
Roma, Italy
Stadio Stelios Kyriakides
Paphos, Cyprus
Nord Energi Arena
Hjørring, Denmark
Intility Arena
Oslo, Norway
CGD Stadium Aurélio Pereira
Alcochete, Portugal
Athlone Town Stadium
Athlone, Ireland
Bravida Arena
Göteborg, Sweden
NV ARENA
St. Pölten, Austria
KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti
Milano, Italy
Sportpark Schreurserve
Enschede, Macedonia
Generali Arena
Wien, Austria
Grimsta IP
Stockholm, Sweden
King Power at Den Dreef Stadion
Heverlee, Belgium