UEFA Nations League - Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
UEFA Nations League - Women Team List
Spain W
France W
Germany W
Republic of Ireland W
Slovakia W
Czech Republic W
Luxembourg W
Poland W
Denmark W
Slovenia W
Serbia W
Cyprus W
Malta W
Ukraine W
Turkey W
Sweden W
Finland W
Netherlands W
England W
Faroe Islands W
Israel W
Italy W
Kazakhstan W
Albania W
Austria W
Belgium W
Iceland W
Montenegro W
Northern Ireland W
Norway W
Armenia W
Moldova W
Georgia W
Andorra W
Azerbaijan W
Bosnia-Herzegovina W
Estonia W
Hungary W
Latvia W
Portugal W
Romania W
Croatia W
Lithuania W
Belarus W
Bulgaria W
Switzerland W
Wales W
Kosovo W
Liechtenstein W
Scotland W
Gibraltar W
Greece W
UEFA Nations League - Women Stadiums
Stadio Alberto Picco
La Spezia, Italy
Max-Morlock-Stadion
Nürnberg, Germany
Armaviri Hakob Tonoyani Stadium
Armavir, Armenia
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis, Austria
U-Power Stadium
Monza, Italy
AVIS völlurinn
Reykjavík, Iceland
Stadionul Orăşenesc
Nisporeni, Moldova
Rat Verlegh Stadion
Breda, Netherlands
Windsor Park
Belfast, Northern-Ireland
Stadium de Toulouse
Toulouse, France
MCH Arena
Herning, Denmark
Gamla Ullevi
Göteborg, Sweden
Stadion Aldo Drosina
Pula, Croatia
Swansea.com Stadium
Swansea, Wales
Hampden Park
Glasgow, Scotland
Nature Energy Park
Odense, Denmark
Astana Arena
Astana, Kazakhstan
Stadionul Zimbru
Chişinău, Moldova
Ullevaal Stadion
Oslo, Norway
kybunpark
St. Gallen, Switzerland
RCDE Stadium
Cornella de Llobregat, Spain
Kadrioru staadion
Tallinn, Estonia
Stadiumi Loro Boriçi
Shkodër, Albania
Koning Willem II Stadion
Tilburg, Netherlands
Letní stadion na Zadních Vinohradech
Chomutov, Czech-Republic
Tórsvøllur
Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands
Vilniaus LFF stadionas
Vilnius, Lithuania
Wembley Stadium
London, England
Stadio Dasaki Achnas
Dasaki Achnas, Cyprus
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara, Italy
Estádio Municipal de Portimão
Portimão, Portugal
Stadion Kraj Bistrice
Nikšić, Montenegro
A. Le Coq Arena
Tallinn, Estonia
VOLKSWAGEN ARENA
Wolfsburg, Germany
CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského
Trnava, Slovakia
Camp de Futbol Municipal d'Encamp
Encamp, Andorra
Sportpark Eschen/Mauren
Eschen, Liechtenstein
Estádio da Capital do Móvel
Paços de Ferreira, Portugal
Stade de Tourbillon
Sion, Switzerland
Stade Marie-Marvingt
Le Mans, France
Lerkendal Stadion
Trondheim, Norway
Stadion Letzigrund
Zürich, Switzerland
Tallaght Stadium
Dublin, Ireland
Stadion Anđelko Herjavec
Varaždin, Croatia
Inver Park
Larne, Northern-Ireland
Szent Gellért Fórum
Szeged, Hungary
Fotbalový stadion Střelecký ostrov
Ceské Budejovice, Czech-Republic
Alcufer Stadion
Győr, Hungary
Generali Arena
Wien, Austria
Městský stadion
Ústí nad Labem, Czech-Republic
Stadionul Arcul de Triumf
București, Romania
Športni Park Šiška
Ljubljana, Slovenia
Polsat Plus Arena Gdańsk
Gdańsk, Poland
Elbasan Arena
Elbasan, Albania
BG Group 4 Eylül Stadyumu
Sivas, Turkey
Nogometni kamp Reprezentacije BiH
Zenica, Bosnia
Hidegkuti Nándor Stadion
Budapest, Hungary
King Power at Den Dreef Stadion
Heverlee, Belgium
Stadion Pod Goricom
Podgorica, Montenegro
Stadion Aleksandar Shalamanov
Sofia, Bulgaria
Stadio Ennio Tardini
Parma, Italy
Stadionul Central
Ovidiu, Romania
Yerevan Football Academy
Yerevan, Armenia
Stadion Górnik
Polkowice, Poland
Estadio Ciudad de Valencia
Valencia, Spain
Ta'Qali National Stadium
Ta'Qali, Malta
Árok utcai pálya
Budaörs, Hungary
Strawberry Arena
Solna, Sweden
Seaview
Belfast, Northern-Ireland
Stadiumi Niko Dovana
Durrës, Albania
Stade Marcel-Picot
Tomblaine, France
Stadion Branko Čavlović-Čavlek
Karlovac, Croatia
Stadion Lagator
Loznica, Serbia
CASHPOINT Arena
Altach, Austria
Ashton Gate Stadium
Bristol, England
ŠRC Bonifika
Koper, Slovenia
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali, Malta
Esenler Erokspor Stadyumu
İstanbul, Turkey
Laugardalsvöllur
Reykjavík, Iceland
Estadi Nacional
Andorra la Vella, Andorra