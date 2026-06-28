UEFA U19 Championship Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 28, 2026

05:00 PM

Wales U19 vs Spain U19

UEFA U19 Championship

Racecourse Ground, Wrexham

Jun 28, 2026

07:00 PM

Germany U19 vs Denmark U19

UEFA U19 Championship

Central Park

Jun 29, 2026

03:00 PM

Italy U19 vs Serbia U19

UEFA U19 Championship

The Oval, Caernarfon

Jun 29, 2026

07:00 PM

Croatia U19 vs Ukraine U19

UEFA U19 Championship

Nantporth Stadium, Bangor

Jul 01, 2026

05:00 PM

Denmark U19 vs Spain U19

UEFA U19 Championship

Central Park

Jul 01, 2026

07:00 PM

Wales U19 vs Germany U19

UEFA U19 Championship

Racecourse Ground, Wrexham

Jul 02, 2026

01:00 PM

Croatia U19 vs Italy U19

UEFA U19 Championship

The Oval, Caernarfon

Jul 02, 2026

05:00 PM

Serbia U19 vs Ukraine U19

UEFA U19 Championship

Nantporth Stadium, Bangor

Jul 04, 2026

01:00 PM

Denmark U19 vs Wales U19

UEFA U19 Championship

Racecourse Ground, Wrexham

Jul 04, 2026

01:00 PM

Spain U19 vs Germany U19

UEFA U19 Championship

Central Park

Jul 05, 2026

03:00 PM

Serbia U19 vs Croatia U19

UEFA U19 Championship

The Oval, Caernarfon

Jul 05, 2026

03:00 PM

Ukraine U19 vs Italy U19

UEFA U19 Championship

Nantporth Stadium, Bangor