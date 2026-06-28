UEFA U19 Championship Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 28, 2026
05:00 PM
Wales U19 vs Spain U19
UEFA U19 Championship
Racecourse Ground, Wrexham
Jun 28, 2026
07:00 PM
Germany U19 vs Denmark U19
UEFA U19 Championship
Central Park
Jun 29, 2026
03:00 PM
Italy U19 vs Serbia U19
UEFA U19 Championship
The Oval, Caernarfon
Jun 29, 2026
07:00 PM
Croatia U19 vs Ukraine U19
UEFA U19 Championship
Nantporth Stadium, Bangor
Jul 01, 2026
05:00 PM
Denmark U19 vs Spain U19
UEFA U19 Championship
Central Park
Jul 01, 2026
07:00 PM
Wales U19 vs Germany U19
UEFA U19 Championship
Racecourse Ground, Wrexham
Jul 02, 2026
01:00 PM
Croatia U19 vs Italy U19
UEFA U19 Championship
The Oval, Caernarfon
Jul 02, 2026
05:00 PM
Serbia U19 vs Ukraine U19
UEFA U19 Championship
Nantporth Stadium, Bangor
Jul 04, 2026
01:00 PM
Denmark U19 vs Wales U19
UEFA U19 Championship
Racecourse Ground, Wrexham
Jul 04, 2026
01:00 PM
Spain U19 vs Germany U19
UEFA U19 Championship
Central Park
Jul 05, 2026
03:00 PM
Serbia U19 vs Croatia U19
UEFA U19 Championship
The Oval, Caernarfon
Jul 05, 2026
03:00 PM
Ukraine U19 vs Italy U19
UEFA U19 Championship
Nantporth Stadium, Bangor