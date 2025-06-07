UEFA U21 Championship - Qualification Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 07, 2025
12:00 AM
Estonia U21 vs Faroe Islands U21
UEFA U21 Championship - Qualification
No info
Sep 05, 2025
04:30 PM
France U21 vs Luxembourg U21
UEFA U21 Championship - Qualification
No info
UEFA U21 Championship - Qualification Team List
Spain U21
England U21
Portugal U21
Germany U21
Greece U21
Poland U21
Finland U21
France U21
Slovakia U21
Italy U21
Czech Republic U21
Switzerland U21
Croatia U21
Romania U21
Norway U21
Bulgaria U21
Iceland U21
Republic of Ireland U21
Scotland U21
Turkey U21
Austria U21
Belgium U21
Denmark U21
Northern Ireland U21
Faroe Islands U21
Georgia U21
Kosovo U21
Ukraine U21
Andorra U21
Montenegro U21
Sweden U21
Wales U21
Bosnia-Herzegovina U21
Israel U21
Azerbaijan U21
Latvia U21
Moldova U21
Netherlands U21
Slovenia U21
Belarus U21
Kazakhstan U21
Luxembourg U21
Cyprus U21
Hungary U21
Estonia U21
Lithuania U21
Armenia U21
Gibraltar U21
Malta U21
San Marino U21
UEFA U21 Championship - Qualification Stadiums
Stadio Olimpico di Serravalle
Serravalle, San-Marino
Við Djúpumýrar
Klaksvík, Borðoy, Faroe-Islands
Stadionul Orăşenesc
Nisporeni, Moldova
swissporarena
Luzern, Switzerland
Astana Arena
Astana, Kazakhstan
Městský Stadión
Karviná, Czech-Republic
Arena Katowice
Katowice, Poland
Nuevo Estadio Los Pajaritos
Soria, Spain
Tórsvøllur
Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands
Vejle Stadion
Vejle, Denmark
Futbal Tatran Arena
Prešov, Slovakia
Estádio Municipal de Portimão
Portimão, Portugal
Ostseestadion
Rostock, Germany
Stadion Z'dežele
Celje, Slovenia
Stadion Georgi Benkovski
Pazardzhik, Bulgaria
Papara Park
Trabzon, Turkey
Europa Point Stadium
Gibraltar, Gibraltar
Stadion Bijeli Brijeg
Mostar, Bosnia
Mestni Štadion Fazanerija
Murska Sobota, Slovenia
Stadionul Emil Alexandrescu
Iaşi, Romania
Marienlyst Stadion
Drammen, Norway
Hidegkuti Nándor Stadion
Budapest, Hungary
Fir Park
Motherwell, Scotland
Košická futbalová aréna
Košice, Slovakia
Stadion Grbavica
Sarajevo, Bosnia
Stade des Alpes
Grenoble, France
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali, Malta
Stadio Alberto Picco
La Spezia, Italy
Mestský štadión
Skalica, Slovakia
AVIS völlurinn
Reykjavík, Iceland
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Cesena, Italy
Stadsparksvallen
Jönköping, Sweden
Stadionul Zimbru
Chişinău, Moldova
Kadrioru staadion
Tallinn, Estonia
Pride Park Stadium
Derby, England
Falcon Alkoholfri Arena
Falkenberg, Sweden
Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadioni
Kutaisi, Georgia
ŠRC Velika Gorica
Velika Gorica, Croatia
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
Lorient, France
Tallaght Stadium
Dublin, Ireland
Het Kuipje
Westerlo, Belgium
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
Cluj-Napoca, Romania
Ernst-Abbe-Sportfeld
Jena, Germany
Stadion Pod Goricom
Podgorica, Montenegro
Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty
Uherské Hradiště, Czech-Republic
Stadio Giovanni Zini
Cremona, Italy
Yerevan Football Academy
Yerevan, Armenia
Árok utcai pálya
Budaörs, Hungary
Stadioni Tengiz Burjanadze
Gori, Georgia
Hofmann Personal Stadion
Linz, Austria
BetMcLean Oval
Belfast, Northern-Ireland
Turner's Cross
Cork, Ireland
Estádio Cidade de Barcelos
Barcelos, Portugal