UEFA U21 Championship - Qualification Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 07, 2025

12:00 AM

Estonia U21 vs Faroe Islands U21

UEFA U21 Championship - Qualification

No info

Sep 05, 2025

04:30 PM

France U21 vs Luxembourg U21

UEFA U21 Championship - Qualification

No info

UEFA U21 Championship - Qualification Team List

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Spain U21

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England U21

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Portugal U21

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Germany U21

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Greece U21

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Poland U21

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Finland U21

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France U21

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Slovakia U21

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Italy U21

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Czech Republic U21

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Switzerland U21

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Croatia U21

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Romania U21

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Norway U21

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Bulgaria U21

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Iceland U21

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Republic of Ireland U21

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Scotland U21

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Turkey U21

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Austria U21

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Belgium U21

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Denmark U21

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Northern Ireland U21

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Faroe Islands U21

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Georgia U21

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Kosovo U21

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Ukraine U21

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Andorra U21

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Montenegro U21

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Sweden U21

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Wales U21

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Bosnia-Herzegovina U21

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Israel U21

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Azerbaijan U21

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Latvia U21

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Moldova U21

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Netherlands U21

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Slovenia U21

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Belarus U21

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Kazakhstan U21

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Luxembourg U21

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Cyprus U21

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Hungary U21

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Estonia U21

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Lithuania U21

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Armenia U21

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Gibraltar U21

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Malta U21

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San Marino U21

UEFA U21 Championship - Qualification Stadiums

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Stadio Olimpico di Serravalle

Serravalle, San-Marino

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Við Djúpumýrar

Klaksvík, Borðoy, Faroe-Islands

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Stadionul Orăşenesc

Nisporeni, Moldova

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swissporarena

Luzern, Switzerland

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Astana Arena

Astana, Kazakhstan

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Městský Stadión

Karviná, Czech-Republic

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Arena Katowice

Katowice, Poland

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Nuevo Estadio Los Pajaritos

Soria, Spain

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Tórsvøllur

Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands

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Vejle Stadion

Vejle, Denmark

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Futbal Tatran Arena

Prešov, Slovakia

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Estádio Municipal de Portimão

Portimão, Portugal

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Ostseestadion

Rostock, Germany

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Stadion Z'dežele

Celje, Slovenia

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Stadion Georgi Benkovski

Pazardzhik, Bulgaria

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Papara Park

Trabzon, Turkey

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Europa Point Stadium

Gibraltar, Gibraltar

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Stadion Bijeli Brijeg

Mostar, Bosnia

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Mestni Štadion Fazanerija

Murska Sobota, Slovenia

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Stadionul Emil Alexandrescu

Iaşi, Romania

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Marienlyst Stadion

Drammen, Norway

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Hidegkuti Nándor Stadion

Budapest, Hungary

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Fir Park

Motherwell, Scotland

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Košická futbalová aréna

Košice, Slovakia

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Stadion Grbavica

Sarajevo, Bosnia

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Stade des Alpes

Grenoble, France

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MFA Centenary Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

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Stadio Alberto Picco

La Spezia, Italy

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Mestský štadión

Skalica, Slovakia

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AVIS völlurinn

Reykjavík, Iceland

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Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena, Italy

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Stadsparksvallen

Jönköping, Sweden

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Stadionul Zimbru

Chişinău, Moldova

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Kadrioru staadion

Tallinn, Estonia

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Pride Park Stadium

Derby, England

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Falcon Alkoholfri Arena

Falkenberg, Sweden

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Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadioni

Kutaisi, Georgia

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ŠRC Velika Gorica

Velika Gorica, Croatia

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Stade du Moustoir - Yves Allainmat

Lorient, France

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Tallaght Stadium

Dublin, Ireland

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Het Kuipje

Westerlo, Belgium

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Stadionul Dr. Constantin Rădulescu

Cluj-Napoca, Romania

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Ernst-Abbe-Sportfeld

Jena, Germany

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Stadion Pod Goricom

Podgorica, Montenegro

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Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Uherské Hradiště, Czech-Republic

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Stadio Giovanni Zini

Cremona, Italy

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Yerevan Football Academy

Yerevan, Armenia

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Árok utcai pálya

Budaörs, Hungary

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Stadioni Tengiz Burjanadze

Gori, Georgia

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Hofmann Personal Stadion

Linz, Austria

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BetMcLean Oval

Belfast, Northern-Ireland

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Turner's Cross

Cork, Ireland

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Estádio Cidade de Barcelos

Barcelos, Portugal