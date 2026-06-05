World Cup - Women - Qualification Europe Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 05, 2026

01:30 PM

Georgia W vs Faroe Islands W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

02:00 PM

Slovakia W vs Finland W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

02:00 PM

Azerbaijan W vs Hungary W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

02:00 PM

Armenia W vs Kazakhstan W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

03:00 PM

Bosnia-Herzegovina W vs Lithuania W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

03:00 PM

Bulgaria W vs Gibraltar W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

03:00 PM

Moldova W vs Romania W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

03:30 PM

Czech Republic W vs Albania W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

Montenegro W vs Wales W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

Austria W vs Slovenia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

Ukraine W vs Iceland W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

Poland W vs France W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

04:00 PM

Scotland W vs Israel W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

04:15 PM

Italy W vs Serbia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

05:00 PM

Turkey W vs Northern Ireland W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

05:00 PM

Kosovo W vs Croatia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

05:00 PM

Liechtenstein W vs Estonia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

05:15 PM

Denmark W vs Sweden W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

05:30 PM

Switzerland W vs Malta W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

05:30 PM

Andorra W vs North Macedonia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

06:15 PM

Belgium W vs Luxembourg W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

06:30 PM

Republic of Ireland W vs Netherlands W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

06:35 PM

Germany W vs Norway W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

07:00 PM

Spain W vs England W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 05, 2026

07:00 PM

Portugal W vs Latvia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

Slovenia W vs Germany W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

Norway W vs Austria W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

Iceland W vs Spain W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

Sweden W vs Italy W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

Serbia W vs Denmark W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

04:00 PM

Netherlands W vs Poland W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Wales W vs Czech Republic W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Albania W vs Montenegro W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Georgia W vs Greece W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Northern Ireland W vs Switzerland W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Malta W vs Turkey W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Finland W vs Portugal W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Latvia W vs Slovakia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Luxembourg W vs Belgium W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Israel W vs Scotland W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Estonia W vs Bosnia-Herzegovina W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Lithuania W vs Liechtenstein W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Croatia W vs Bulgaria W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Gibraltar W vs Kosovo W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Hungary W vs Andorra W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Cyprus W vs Moldova W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

Belarus W vs Armenia W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

05:00 PM

North Macedonia W vs Azerbaijan W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

07:00 PM

England W vs Ukraine W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

Jun 09, 2026

07:00 PM

France W vs Republic of Ireland W

World Cup - Women - Qualification Europe

No info

World Cup - Women - Qualification Europe Team List

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England W

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Germany W

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Kosovo W

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Portugal W

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Switzerland W

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Wales W

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Greece W

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Belgium W

image

Czech Republic W

image

Denmark W

image

Lithuania W

image

Scotland W

image

Croatia W

image

Finland W

image

France W

image

Romania W

image

Spain W

image

Azerbaijan W

image

Belarus W

image

Israel W

image

Kazakhstan W

image

Northern Ireland W

image

Estonia W

image

Netherlands W

image

Bosnia-Herzegovina W

image

Bulgaria W

image

Italy W

image

Norway W

image

Republic of Ireland W

image

Sweden W

image

Turkey W

image

Hungary W

image

Slovakia W

image

Slovenia W

image

Faroe Islands W

image

Iceland W

image

New Zealand W

image

Austria W

image

Moldova W

image

Montenegro W

image

Poland W

image

Serbia W

image

Ukraine W

image

Albania W

image

Andorra W

image

Cyprus W

image

Latvia W

image

Liechtenstein W

image

Malta W

image

Armenia W

image

Fiji W

image

Georgia W

image

Gibraltar W

image

Luxembourg W