World Cup - Women - Qualification Europe Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 05, 2026
01:30 PM
Georgia W vs Faroe Islands W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
02:00 PM
Slovakia W vs Finland W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
02:00 PM
Azerbaijan W vs Hungary W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
02:00 PM
Armenia W vs Kazakhstan W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
03:00 PM
Bosnia-Herzegovina W vs Lithuania W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
03:00 PM
Bulgaria W vs Gibraltar W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
03:00 PM
Moldova W vs Romania W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
03:30 PM
Czech Republic W vs Albania W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
Montenegro W vs Wales W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
Austria W vs Slovenia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
Ukraine W vs Iceland W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
Poland W vs France W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
04:00 PM
Scotland W vs Israel W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
04:15 PM
Italy W vs Serbia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
05:00 PM
Turkey W vs Northern Ireland W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
05:00 PM
Kosovo W vs Croatia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
05:00 PM
Liechtenstein W vs Estonia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
05:15 PM
Denmark W vs Sweden W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
05:30 PM
Switzerland W vs Malta W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
05:30 PM
Andorra W vs North Macedonia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
06:15 PM
Belgium W vs Luxembourg W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
06:30 PM
Republic of Ireland W vs Netherlands W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
06:35 PM
Germany W vs Norway W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
07:00 PM
Spain W vs England W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 05, 2026
07:00 PM
Portugal W vs Latvia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Slovenia W vs Germany W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Norway W vs Austria W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Iceland W vs Spain W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Sweden W vs Italy W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Serbia W vs Denmark W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
04:00 PM
Netherlands W vs Poland W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Wales W vs Czech Republic W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Albania W vs Montenegro W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Georgia W vs Greece W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Northern Ireland W vs Switzerland W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Malta W vs Turkey W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Finland W vs Portugal W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Latvia W vs Slovakia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Luxembourg W vs Belgium W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Israel W vs Scotland W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Estonia W vs Bosnia-Herzegovina W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Lithuania W vs Liechtenstein W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Croatia W vs Bulgaria W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Gibraltar W vs Kosovo W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Hungary W vs Andorra W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Cyprus W vs Moldova W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
Belarus W vs Armenia W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
05:00 PM
North Macedonia W vs Azerbaijan W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
07:00 PM
England W vs Ukraine W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
Jun 09, 2026
07:00 PM
France W vs Republic of Ireland W
World Cup - Women - Qualification Europe
No info
World Cup - Women - Qualification Europe Team List
England W
Germany W
Kosovo W
Portugal W
Switzerland W
Wales W
Greece W
Belgium W
Czech Republic W
Denmark W
Lithuania W
Scotland W
Croatia W
Finland W
France W
Romania W
Spain W
Azerbaijan W
Belarus W
Israel W
Kazakhstan W
Northern Ireland W
Estonia W
Netherlands W
Bosnia-Herzegovina W
Bulgaria W
Italy W
Norway W
Republic of Ireland W
Sweden W
Turkey W
Hungary W
Slovakia W
Slovenia W
Faroe Islands W
Iceland W
New Zealand W
Austria W
Moldova W
Montenegro W
Poland W
Serbia W
Ukraine W
Albania W
Andorra W
Cyprus W
Latvia W
Liechtenstein W
Malta W
Armenia W
Fiji W
Georgia W
Gibraltar W
Luxembourg W