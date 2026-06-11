World Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 11, 2026

07:00 PM

Estadio Azteca, Mexico City

Jun 12, 2026

02:00 AM

Estadio Akron, Zapopan

Jun 12, 2026

07:00 PM

BMO Field

Jun 13, 2026

01:00 AM

SoFi Stadium

Jun 13, 2026

07:00 PM

No info

Jun 13, 2026

10:00 PM

MetLife Stadium

Jun 14, 2026

01:00 AM

Gillette Stadium

Jun 14, 2026

04:00 AM

BC Place

Jun 14, 2026

05:00 PM

NRG Stadium

Jun 14, 2026

08:00 PM

No info

Jun 14, 2026

11:00 PM

Lincoln Financial Field

Jun 15, 2026

02:00 AM

Estadio BBVA, Monterrey

Jun 15, 2026

07:00 PM

Lumen Field

Jun 15, 2026

10:00 PM

Hard Rock Stadium

Jun 16, 2026

01:00 AM

SoFi Stadium

Jun 16, 2026

07:00 PM

MetLife Stadium

Jun 16, 2026

10:00 PM

Gillette Stadium

Jun 17, 2026

01:00 AM

Arrowhead Stadium

Jun 17, 2026

04:00 AM

No info

Jun 17, 2026

05:00 PM

NRG Stadium

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

11:00 PM

BMO Field

Jun 18, 2026

02:00 AM

Estadio Azteca, Mexico City

Jun 18, 2026

04:00 PM

Mercedes-Benz Stadium

Jun 18, 2026

07:00 PM

SoFi Stadium

Jun 18, 2026

10:00 PM

BC Place

Jun 19, 2026

01:00 AM

Estadio Akron, Zapopan

Jun 19, 2026

07:00 PM

Lumen Field

Jun 19, 2026

10:00 PM

Gillette Stadium

Jun 20, 2026

12:30 AM

Lincoln Financial Field

Jun 20, 2026

03:00 AM

No info

Jun 20, 2026

05:00 PM

NRG Stadium

Jun 20, 2026

08:00 PM

BMO Field

Jun 21, 2026

12:00 AM

Arrowhead Stadium

Jun 21, 2026

04:00 AM

Estadio BBVA Bancomer, Monterrey

Jun 21, 2026

04:00 PM

Mercedes-Benz Stadium

Jun 21, 2026

07:00 PM

SoFi Stadium

Jun 22, 2026

01:00 AM

BC Place

Jun 22, 2026

05:00 PM

No info

Jun 22, 2026

09:00 PM

Lincoln Financial Field

Jun 23, 2026

12:00 AM

MetLife Stadium

Jun 23, 2026

03:00 AM

No info

Jun 23, 2026

05:00 PM

NRG Stadium

Jun 23, 2026

08:00 PM

Gillette Stadium

Jun 23, 2026

11:00 PM

BMO Field

Jun 24, 2026

02:00 AM

Estadio Akron, Zapopan

Jun 24, 2026

07:00 PM

BC Place

Jun 24, 2026

07:00 PM

Lumen Field

Jun 24, 2026

10:00 PM

Mercedes-Benz Stadium

Jun 24, 2026

10:00 PM

Hard Rock Stadium

Jun 25, 2026

01:00 AM

Estadio BBVA, Monterrey

Jun 25, 2026

01:00 AM

Estadio Azteca, Mexico City

Jun 25, 2026

08:00 PM

Lincoln Financial Field

Jun 25, 2026

08:00 PM

MetLife Stadium

Jun 25, 2026

11:00 PM

Arrowhead Stadium

Jun 25, 2026

11:00 PM

No info

Jun 26, 2026

02:00 AM

No info

Jun 26, 2026

02:00 AM

SoFi Stadium

Jun 26, 2026

07:00 PM

Gillette Stadium

Jun 26, 2026

07:00 PM

BMO Field

Jun 27, 2026

12:00 AM

Estadio Akron, Zapopan

Jun 27, 2026

03:00 AM

Egypt vs Iran

World Cup

Lumen Field

Jun 27, 2026

03:00 AM

BC Place

Jun 27, 2026

09:00 PM

Lincoln Financial Field

Jun 27, 2026

09:00 PM

MetLife Stadium

Jun 27, 2026

11:30 PM

Hard Rock Stadium

Jun 27, 2026

11:30 PM

Mercedes-Benz Stadium

Jun 28, 2026

02:00 AM

Arrowhead Stadium

Jun 28, 2026

02:00 AM

No info