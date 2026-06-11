World Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 11, 2026
07:00 PM
Mexico vs South Africa
World Cup
Estadio Azteca, Mexico City
Jun 12, 2026
02:00 AM
South Korea vs Czech Republic
World Cup
Estadio Akron, Zapopan
Jun 12, 2026
07:00 PM
Canada vs Bosnia & Herzegovina
World Cup
BMO Field
Jun 13, 2026
01:00 AM
USA vs Paraguay
World Cup
SoFi Stadium
Jun 13, 2026
07:00 PM
Qatar vs Switzerland
World Cup
No info
Jun 13, 2026
10:00 PM
Brazil vs Morocco
World Cup
MetLife Stadium
Jun 14, 2026
01:00 AM
Haiti vs Scotland
World Cup
Gillette Stadium
Jun 14, 2026
04:00 AM
Australia vs Türkiye
World Cup
BC Place
Jun 14, 2026
05:00 PM
Germany vs Curaçao
World Cup
NRG Stadium
Jun 14, 2026
08:00 PM
Netherlands vs Japan
World Cup
No info
Jun 14, 2026
11:00 PM
Ivory Coast vs Ecuador
World Cup
Lincoln Financial Field
Jun 15, 2026
02:00 AM
Sweden vs Tunisia
World Cup
Estadio BBVA, Monterrey
Jun 15, 2026
07:00 PM
Belgium vs Egypt
World Cup
Lumen Field
Jun 15, 2026
10:00 PM
Saudi Arabia vs Uruguay
World Cup
Hard Rock Stadium
Jun 16, 2026
01:00 AM
Iran vs New Zealand
World Cup
SoFi Stadium
Jun 16, 2026
07:00 PM
France vs Senegal
World Cup
MetLife Stadium
Jun 16, 2026
10:00 PM
Iraq vs Norway
World Cup
Gillette Stadium
Jun 17, 2026
01:00 AM
Argentina vs Algeria
World Cup
Arrowhead Stadium
Jun 17, 2026
04:00 AM
Austria vs Jordan
World Cup
No info
Jun 17, 2026
05:00 PM
Portugal vs Congo DR
World Cup
NRG Stadium
Jun 17, 2026
08:00 PM
England vs Croatia
World Cup
No info
Jun 17, 2026
11:00 PM
Ghana vs Panama
World Cup
BMO Field
Jun 18, 2026
02:00 AM
Uzbekistan vs Colombia
World Cup
Estadio Azteca, Mexico City
Jun 18, 2026
04:00 PM
Czech Republic vs South Africa
World Cup
Mercedes-Benz Stadium
Jun 18, 2026
07:00 PM
Switzerland vs Bosnia & Herzegovina
World Cup
SoFi Stadium
Jun 18, 2026
10:00 PM
Canada vs Qatar
World Cup
BC Place
Jun 19, 2026
01:00 AM
Mexico vs South Korea
World Cup
Estadio Akron, Zapopan
Jun 19, 2026
07:00 PM
USA vs Australia
World Cup
Lumen Field
Jun 19, 2026
10:00 PM
Scotland vs Morocco
World Cup
Gillette Stadium
Jun 20, 2026
12:30 AM
Brazil vs Haiti
World Cup
Lincoln Financial Field
Jun 20, 2026
03:00 AM
Türkiye vs Paraguay
World Cup
No info
Jun 20, 2026
05:00 PM
Netherlands vs Sweden
World Cup
NRG Stadium
Jun 20, 2026
08:00 PM
Germany vs Ivory Coast
World Cup
BMO Field
Jun 21, 2026
12:00 AM
Ecuador vs Curaçao
World Cup
Arrowhead Stadium
Jun 21, 2026
04:00 AM
Tunisia vs Japan
World Cup
Estadio BBVA Bancomer, Monterrey
Jun 21, 2026
04:00 PM
Spain vs Saudi Arabia
World Cup
Mercedes-Benz Stadium
Jun 21, 2026
07:00 PM
Belgium vs Iran
World Cup
SoFi Stadium
Jun 22, 2026
01:00 AM
New Zealand vs Egypt
World Cup
BC Place
Jun 22, 2026
05:00 PM
Argentina vs Austria
World Cup
No info
Jun 22, 2026
09:00 PM
France vs Iraq
World Cup
Lincoln Financial Field
Jun 23, 2026
12:00 AM
Norway vs Senegal
World Cup
MetLife Stadium
Jun 23, 2026
03:00 AM
Jordan vs Algeria
World Cup
No info
Jun 23, 2026
05:00 PM
Portugal vs Uzbekistan
World Cup
NRG Stadium
Jun 23, 2026
08:00 PM
England vs Ghana
World Cup
Gillette Stadium
Jun 23, 2026
11:00 PM
Panama vs Croatia
World Cup
BMO Field
Jun 24, 2026
02:00 AM
Colombia vs Congo DR
World Cup
Estadio Akron, Zapopan
Jun 24, 2026
07:00 PM
Switzerland vs Canada
World Cup
BC Place
Jun 24, 2026
07:00 PM
Bosnia & Herzegovina vs Qatar
World Cup
Lumen Field
Jun 24, 2026
10:00 PM
Morocco vs Haiti
World Cup
Mercedes-Benz Stadium
Jun 24, 2026
10:00 PM
Scotland vs Brazil
World Cup
Hard Rock Stadium
Jun 25, 2026
01:00 AM
South Africa vs South Korea
World Cup
Estadio BBVA, Monterrey
Jun 25, 2026
01:00 AM
Czech Republic vs Mexico
World Cup
Estadio Azteca, Mexico City
Jun 25, 2026
08:00 PM
Curaçao vs Ivory Coast
World Cup
Lincoln Financial Field
Jun 25, 2026
08:00 PM
Ecuador vs Germany
World Cup
MetLife Stadium
Jun 25, 2026
11:00 PM
Tunisia vs Netherlands
World Cup
Arrowhead Stadium
Jun 25, 2026
11:00 PM
Japan vs Sweden
World Cup
No info
Jun 26, 2026
02:00 AM
Paraguay vs Australia
World Cup
No info
Jun 26, 2026
02:00 AM
Türkiye vs USA
World Cup
SoFi Stadium
Jun 26, 2026
07:00 PM
Norway vs France
World Cup
Gillette Stadium
Jun 26, 2026
07:00 PM
Senegal vs Iraq
World Cup
BMO Field
Jun 27, 2026
12:00 AM
Uruguay vs Spain
World Cup
Estadio Akron, Zapopan
Jun 27, 2026
03:00 AM
Egypt vs Iran
World Cup
Lumen Field
Jun 27, 2026
03:00 AM
New Zealand vs Belgium
World Cup
BC Place
Jun 27, 2026
09:00 PM
Croatia vs Ghana
World Cup
Lincoln Financial Field
Jun 27, 2026
09:00 PM
Panama vs England
World Cup
MetLife Stadium
Jun 27, 2026
11:30 PM
Colombia vs Portugal
World Cup
Hard Rock Stadium
Jun 27, 2026
11:30 PM
Congo DR vs Uzbekistan
World Cup
Mercedes-Benz Stadium
Jun 28, 2026
02:00 AM
Algeria vs Austria
World Cup
Arrowhead Stadium
Jun 28, 2026
02:00 AM
Jordan vs Argentina
World Cup
No info