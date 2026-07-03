Campionato Primavera - 1 Schedule 2026

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Campionato Primavera - 1 Team List

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Fiorentina U20

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Cesena U20

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Bologna U20

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Internazionale U20

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Parma U20

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Roma U20

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Juventus U20

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Atalanta U20

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Lecce U20

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Genoa U20

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Milan U20

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Hellas Verona U20

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Torino U20

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Cagliari U20

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Lazio U20

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Sassuolo U20

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Monza U20

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Napoli U20

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Frosinone U20

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Cremonese U20

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Frosinone

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Napoli

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Parma

Campionato Primavera - 1 Stadiums

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Stadio Mirko Fersini

Formello, Italy

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Stadio Valentino Mazzola

Orbassano, Italy

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Stadio Comunale Silvio Piola

Novara, Italy

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Centro Sportivo Luigi Berlusconi

Monza, Italy

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Centro Sportivo Parma FC

Collecchio, Italy

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Stadio Carillo Pesenti Pigna

Alzano Lombardo, Italy

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Centro Sportivo Romagna Centro

Martorano di Cesena, Italy

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Centro Sportivo Fulvio Bernardini

Trigoria Alta, Italy

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Stadio Tre Fontane

Roma, Italy

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Stadio Comunale

Caravaggio, Italy

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Juventus Training Center

Vinovo, Italy

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Sinergy Stadium

Verona, Italy

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Centro Sportivo Crespellano

Crespellano, Italy

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Stadio Curva Fiesole - Viola Park

Bagno a Ripoli, Italy

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Centro Sportivo Giovanni Arvedi

Cremona, Italy

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KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti

Milano, Italy

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Campo Sportivo San Pietro in Lama

San Pietro in Lama, Italy

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Stadio Enzo Ricci

Sassuolo, Italy

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Stadio Ernesto Breda

Sesto San Giovanni, Italy

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Campioni d'Italia 1969/70 Asseminello

Cagliari, Italy

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Stadio Ennio Tardini

Parma, Italy

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Stadio La Sciorba

Genova, Italy