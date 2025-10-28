Coppa Italia Primavera Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Oct 28, 2025
02:00 PM
Frosinone U20 vs Ternana U19
Coppa Italia Primavera
No info
Coppa Italia Primavera Team List
Atalanta U20
Parma U20
Juventus U20
Spezia U19
Avellino U19
Frosinone U20
Lazio U20
Monza U20
Napoli U20
Pro Vercelli U19
Sampdoria U19
Sassuolo U20
Bologna U19
Cesena U19
Cittadella U19
Cosenza U19
Crotone U19
Empoli U19
Fiorentina U20
Hellas Verona U20
Internazionale U20
Lecce U19
Lecce U20
Padova U19
Roma U20
Torino U19
Udinese U19
Virtus Entella U19
AlbinoLeffe U19
Ascoli U19
Bari U19
Benevento U19
Bologna U20
Cagliari U20
Catanzaro U19
Cesena U20
Como U19
Cremonese U19
FeralpiSalò U19
Genoa U19
Lecco U19
Milan U20
Modena U19
Monopoli U19
Palermo U19
Perugia U19
Pescara U19
Pisa U19
Reggiana U19
Renate U19
Sudtirol U19
Ternana U19
Torino U20
Vicenza U19
Coppa Italia Primavera Stadiums
Centro Sportivo Romagna Centro
Martorano di Cesena, Italy
Stadio Valentino Mazzola
Orbassano, Italy
Centro Sportivo Crespellano
Crespellano, Italy
Stadio Silvio Piola
Vercelli, Italy
Campo Sportivo San Pietro in Lama
San Pietro in Lama, Italy
Intels Training Center Ferdeghini
La Spezia, Italy
Stadio Enzo Ricci
Sassuolo, Italy