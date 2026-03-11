Coppa Italia Serie D Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Mar 11, 2026
01:30 PM
Ancona vs Pistoiese
Coppa Italia Serie D
Stadio del Conero, Ancona
Coppa Italia Serie D Team List
Pistoiese
Club Milano
Unipomezia
Ancona
Correggese
Francavilla
Mestre
Nocerina
Asti
CastrumFavara
Città di Fasano
Notaresco
Varesina
Albalonga
Atletico Ascoli
Brian Lignano
Martina Franca
NovaRomentin
Orvietana Calcio
Piacenza
Prato
Reggina
Sancataldese
Savoia
Sondrio
Trastevere
Vado
Virtus Ciserano Bergamo
Este
Vigasio
Breno
Brusaporto
Budoni
Chisola
Cjarlins Muzane
Enna
Folgore Caratese
Foligno Calcio
Fossombrone
Gelbison
Gravina
Grosseto
Igea Virtus
Imolese
L'Aquila
Ligorna
Luparense
Milan II
Montevarchi Calcio
Paganese
Progresso
Robur Siena
Sambiase
Sarnese
Sestri Levante
Tau Altopascio
Termoli Calcio
Coppa Italia Serie D Stadiums
Stadio Oreste Granillo
Reggio Calabria, Italy
Stadio del Conero
Ancona, Italy