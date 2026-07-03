Serie B Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Serie B Team List

image

Venezia

image

Frosinone

image

Monza

image

Catanzaro

image

Palermo

image

Modena

image

Mantova

image

Avellino

image

Juve Stabia

image

Cesena

image

Padova

image

Sampdoria

image

Bari

image

Carrarese

image

Virtus Entella

image

Empoli

image

Reggiana

image

Sudtirol

image

Spezia

image

Pescara

Serie B Stadiums

image

Stadio Marco Druso

Bozen, Italy

image

Stadio Comunale Romeo Menti

Castellammare di Stabia, Italy

image

Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

Empoli, Italy

image

Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia

Pescara, Italy

image

MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Reggio Emilia, Italy

image

Stadio Pierluigi Penzo

Venezia, Italy

image

Stadio Alberto Braglia

Modena, Italy

image

Stadio Benito Stirpe

Frosinone, Italy

image

Stadio Alberto Picco

La Spezia, Italy

image

Stadio dei Marmi

Carrara, Italy

image

U-Power Stadium

Monza, Italy

image

Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena, Italy

image

Stadio Comunale Luigi Ferraris

Genova, Italy

image

Stadio Danilo Martelli

Mantova, Italy

image

Stadio Renzo Barbera

Palermo, Italy

image

Stadio Comunale San Nicola

Bari, Italy

image

Stadio Comunale Euganeo

Padova, Italy

image

Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino, Italy

image

Stadio Nicola Ceravolo

Catanzaro, Italy