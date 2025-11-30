Serie C - Girone B Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Nov 30, 2025
11:30 AM
Rimini vs Torres
Serie C - Girone B
Stadio Romeo Neri, Rimini
Dec 06, 2025
04:30 PM
Sambenedettese vs Rimini
Serie C - Girone B
Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
Dec 13, 2025
04:30 PM
Rimini vs Livorno
Serie C - Girone B
Stadio Romeo Neri, Rimini
Dec 21, 2025
01:30 PM
Ravenna vs Rimini
Serie C - Girone B
Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
Jan 03, 2026
01:30 PM
Gubbio vs Rimini
Serie C - Girone B
Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
Jan 11, 2026
05:30 PM
Rimini vs Vis Pesaro
Serie C - Girone B
Stadio Romeo Neri, Rimini
Jan 18, 2026
05:30 PM
Ternana vs Rimini
Serie C - Girone B
Stadio Libero Liberati, Terni
Jan 25, 2026
05:30 PM
Rimini vs Pontedera
Serie C - Girone B
Stadio Romeo Neri, Rimini
Feb 01, 2026
05:30 PM
Forli vs Rimini
Serie C - Girone B
Stadio Tullo Morgagni, Forli
Feb 08, 2026
05:30 PM
Rimini vs Guidonia Montecelio 1937
Serie C - Girone B
Stadio Romeo Neri, Rimini
Feb 11, 2026
05:30 PM
Rimini vs Pineto
Serie C - Girone B
Stadio Romeo Neri, Rimini
Feb 15, 2026
05:30 PM
Arezzo vs Rimini
Serie C - Girone B
Citta di Arezzo, Arezzo
Feb 22, 2026
05:30 PM
Rimini vs Perugia
Serie C - Girone B
Stadio Romeo Neri, Rimini
Serie C - Girone B Team List
Arezzo
Ascoli
Ravenna
Ternana
Campobasso FC
Juventus U23
Pineto
Pianese
Gubbio
Vis Pesaro
Athletic Carpi
Livorno
Forli
Guidonia Montecelio 1937
Perugia
Sambenedettese
Bra
Torres
Pontedera
Rimini
Serie C - Girone B Stadiums
Stadio Comunale Mimmo Pavone
Pineto, Italy
Stadio Giuseppe Sivori
Sestri Levante, Italy
Stadio Ettore Mannucci
Pontedera, Italy
Avicor Stadium Selvapiana
Campobasso, Italy
Stadio Comunale
Piancastagnaio, Italy
Stadio Renato Curi
Perugia, Italy
Stadio Armando Picchi
Livorno, Italy
Stadio Sandro Cabassi
Carpi, Italy
Stadio Comunale Bruno Benelli
Ravenna, Italy
Stadio Tonino Benelli
Pesaro, Italy
Stadio Città di Arezzo
Arezzo, Italy
Stadio Vanni Sanna
Sassari, Italy
Stadio Tullo Morgagni
Forlì, Italy
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Ascoli Piceno, Italy
Stadio Pietro Barbetti
Gubbio, Italy
Stadio Libero Liberati
Terni, Italy
Stadio Comunale
Guidonia Montecelio, Italy
Stadio Comunale Domenico Francioni
Latina, Italy
Stadio Riviera delle Palme
San Benedetto del Tronto, Italy
Stadio Romeo Neri
Rimini, Italy
Stadio Giuseppe Moccagatta
Alessandria, Italy